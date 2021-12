La dernière mise à jour de Stardew Valley présente des changements techniques importants pour les moddeurs

Eric « ConcernedApe » Barone a publié une nouvelle mise à jour pour Vallée des étoiles sur PC, et il contient des modifications techniques importantes pour les moddeurs, des changements de qualité de vie et quelques corrections de bugs.

Pour les moddeurs, la mise à jour 1.5.5 contient des modifications architecturales. Fondamentalement, la mise à jour migre les jeux de XNA (.NET 4.5.2) vers MonoGame (.NET 5) qui « perforera » le jeu, permettant aux mods d’accéder à plus de 4 Go de RAM. Diverses modifications internes ont également été apportées pour les auteurs de mods.

Certains des changements de qualité de vie incluent la possibilité d’acheter des piles d’artisanat jusqu’à 25 objets à la fois, les paramètres par défaut étant désormais ce qu’ils étaient la dernière fois que le jeu a été sauvegardé lors de la création d’une nouvelle sauvegarde, les bâtiments de ferme peuvent être déplacés ou construits sur des emplacements d’artefacts, et vous pouvez désormais racheter tous les articles que vous avez accidentellement vendus au cours de la même session d’achat.

Vous pouvez également vous attendre à des correctifs de localisation, cosmétiques et généraux

Il y a aussi une mise à jour 1.5.6 en préparation qui ajoutera plus de support de modding au jeu, y compris quelques « modifications demandées depuis longtemps pour le ‘Saint Graal' » qui devraient rendre certains aspects du modding beaucoup plus faciles à l’avenir. ConcernedApe et le reste de son équipe travaillent aux côtés de PathosChild, créateur du populaire outil de modding SMAPI, pour aider à accomplir cette tâche.

Selon l’article de blog, il pourrait également y avoir du nouveau contenu dans la version 1.5.6, mais ConcernedApe a déclaré « ce ne sera pas quelque chose d’énorme comme la 1.5 ». qui a ajouté une nouvelle île, une coopération en écran partagé et des quêtes.

Stardew Valley s’est vendu à plus de 15 millions d’exemplaires sur toutes les plateformes depuis sa sortie initiale en 2016, et son créateur travaille sur un nouveau titre intitulé Haunted Chocolatier. On ne sait pas grand-chose à son sujet à l’heure actuelle, seulement qu’il «explorera des possibilités plus fantastiques» et comporte un château hanté et des fantômes. Nous pouvons également nous attendre à ce qu’il soit « positif, édifiant et affirmant la vie ».

Haunted Chocolatier n’est pas le seul jeu sur lequel ConcernedApe travaille. En 2020, il a révélé qu’il travaillait sur deux nouveaux jeux, mais les deux étaient loin d’être terminés.