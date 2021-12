La dernière mise à jour de Telegram en 2021 apporte des fonctionnalités très attendues

Telegram réserve un nouveau cadeau à ses utilisateurs avant la fin de 2021. Le service a publié une nouvelle mise à jour contenant un tas de nouvelles fonctionnalités, notamment les réactions aux messages, le formatage du texte caché pour les spoilers, le code QR thématique et la traduction.

Alors que la majorité des meilleures applications de messagerie pour Android telles que Facebook Messenger et Slack prennent déjà en charge les réactions emoji depuis un certain temps, Telegram n’avait pas cette fonctionnalité jusqu’à présent. Bien qu’il soit un peu tard dans le jeu, il a maintenant ajouté des réactions de message qui s’inspirent clairement d’iMessage d’Apple.

Vous pouvez afficher les réactions emoji en appuyant ou en maintenant enfoncé le message, comme vous le pouvez avec d’autres réactions de message. Chaque réaction a sa propre animation, et vous pouvez même attribuer une réaction spécifique au geste de double appui afin qu’il puisse être déclenché rapidement.

Les spoilers sont également un nouveau format qui vous permet de discuter de ce qui se passe dans un film que vous avez vu avec des amis dans une discussion de groupe tout en cachant les événements clés ou les rebondissements au reste du groupe qui ne l’a pas encore vu. Vous pouvez utiliser la mise en forme Spoiler pour masquer des textes spécifiques en sélectionnant certaines sections d’un message et en appliquant la mise en forme Spoiler. Cela masquera également les parties choisies dans la liste de discussion et les notifications. Cependant, les gens peuvent toujours voir le message masqué s’ils le touchent.

Une autre fonctionnalité pratique que Telegram a récupérée est l’option de traduction, qui ajoute un bouton de traduction dédié dans le menu contextuel du message. Vous pouvez activer la nouvelle fonctionnalité via la section langue dans les paramètres de l’application.

Vous pouvez bien sûr désactiver la traduction des messages pour les langues que vous parlez ou comprenez déjà. Cette option est disponible sur tous les meilleurs téléphones Android, bien que le nombre de langues disponibles varie en fonction du système d’exploitation.

Telegram a également permis la création de codes QR thématiques pour toute personne disposant d’un nom d’utilisateur public, ainsi que de codes QR pour les robots, les groupes et les canaux. Cette fonctionnalité est destinée à simplifier le partage de noms d’utilisateur ou de discussions de groupe.

Enfin, l’application de messagerie a gagné des emoji plus interactifs. Cela signifie qu’après avoir envoyé un emoji, vous pouvez le toucher pour regarder son animation amusante. Ces nouvelles fonctionnalités sont incluses dans Telegram 8.4.

