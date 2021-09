La dernière mise à jour de Telegram fait des appels vidéo/diffusion en direct illimités une réalité

Scott Adam Gordon / Autorité Android

TL;DR

La dernière mise à jour de Telegram a amené un nombre illimité de participants aux appels vidéo et aux diffusions en direct. Il apporte également des commandes de transfert améliorées et la possibilité de passer rapidement au prochain canal non lu.

L’équipe de Telegram a travaillé dur pour apporter diverses fonctionnalités au service en 2021. Certaines des fonctionnalités les plus notables arrivant cette année incluent des messages vidéo améliorés, des appels vidéo de groupe, des discussions vocales de style Clubhouse et des outils multimédia améliorés.

L’équipe vient d’annoncer une autre mise à jour majeure, et la principale caractéristique est que vous pouvez avoir un nombre illimité de participants lors d’appels vidéo en groupe ou de diffusion en direct sur une chaîne. Les participants peuvent également lever la main et contribuer à la conversation si vous le leur permettez.

Nous avons également ce qu’on appelle le « transfert flexible » dans Telegram maintenant, vous permettant d’afficher/masquer la légende et l’expéditeur avant de cliquer sur « transférer ». La fenêtre d’aperçu vous permet également de changer le destinataire au cas où vous auriez accidentellement tapé sur le mauvais chat.

Un autre ajout notable à Telegram cette fois est la possibilité de passer à la chaîne suivante. Plus précisément, lorsque vous faites défiler jusqu’à la fin d’un canal, une invite apparaîtra qui vous permettra de balayer vers le haut pour entrer dans le prochain canal non lu. Faites défiler jusqu’à la fin de cette chaîne et la même invite apparaîtra à nouveau si vous avez une autre chaîne non lue qui vous attend.

D’autres ajouts notables incluent des aperçus plus grands pour les suggestions d’autocollants, de nouveaux emoji animés, des compteurs de commentaires non lus dans les chaînes et des autocollants tendance.