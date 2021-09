La dernière mise à jour de Telegram vous permet de « gérer votre propre chaîne de télévision »

in

La dernière mise à jour de Telegram vous donne « le pouvoir de gérer votre propre chaîne de télévision », explique le développeur derrière l’application de messagerie privée…

Le principal changement à l’origine de cette affirmation est que le plafond précédent de 1 000 téléspectateurs d’une diffusion vidéo en direct a désormais été supprimé, permettant un nombre illimité de téléspectateurs. Mais vous pouvez également permettre à d’autres téléspectateurs de lever la main pour demander à diffuser leur propre vidéo, et cette possibilité de mélanger jusqu’à 30 flux différents est ce qui se cache derrière l’idée de diriger une station de télévision ou une émission.

Notre mise à jour précédente a fait des appels vidéo de groupe un outil puissant pour les diffusions en direct – et maintenant leur audience est illimitée (sauf par la popularité de votre chaîne ou la population de la Terre, selon ce qui est le plus pertinent dans votre cas). Démarrez une diffusion en direct dans une chaîne ou un chat vidéo dans un groupe – les deux prennent désormais en charge un nombre illimité de téléspectateurs. Le pouvoir de gérer votre propre chaîne de télévision est ici, directement dans votre poche. Pour commencer, appuyez sur « Chat vidéo » (dans les groupes) ou « Diffusion en direct » (dans les chaînes) sur la page de profil d’une communauté dont vous êtes un administrateur. Les téléspectateurs de votre Live Stream peuvent également lever la main et rejoindre votre diffusion si vous leur permettez de parler.

La mise à jour inclut également ce que Telegram appelle un « transfert flexible ».

Le transfert est devenu une expérience beaucoup plus relaxante. Appuyez sur l’étiquette « Transférer le message » au-dessus de la barre de message pour ouvrir une fenêtre d’aperçu, indiquant à quoi ressembleront les messages lorsqu’ils seront envoyés, ainsi que plusieurs options de personnalisation. Vous pouvez choisir de masquer le nom de l’expéditeur ou de masquer les légendes des messages multimédias. Vous pouvez également désélectionner les messages que vous ne souhaitez pas envoyer ou modifier le destinataire si vous avez tapé sur la mauvaise discussion.

Les autres nouvelles fonctionnalités incluent un moyen plus rapide de changer de chaîne, des autocollants tendance, des emoji animés supplémentaires et des compteurs de commentaires non lus.

De nombreuses chaînes ont des commentaires activés pour leurs publications afin que les abonnés puissent interagir et partager leurs réflexions. Nous avons récemment eu une grande chance de tester cela avec des milliers de souhaits d’anniversaire – merci à tous pour votre soutien. Tout comme pour les chats, lorsque vous ouvrez un fil de commentaires contenant de nouveaux messages, un compteur apparaît désormais indiquant le nombre de commentaires non lus.

Telegram a récemment atteint le cap du milliard de téléchargements, en partie grâce à un retour de la confidentialité sur certains changements de WhatsApp.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :