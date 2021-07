La dernière mise à jour du contenu téléchargeable de Story Of Seasons ajoute de nouveaux costumes et “La danse légendaire des sprites”

Le quatrième contenu téléchargeable de Story Of Seasons: Pioneers of Olive Town Expansion Pass est désormais disponible sur Switch.

Ce dernier lot de contenu ajoute un nouveau sous-scénario appelé The Legendary Sprite Dance and the Yukata Set costumes; La danse légendaire des sprites permet aux joueurs d’explorer une nouvelle quête à Olive Town, tandis que l’ensemble Yukata ajoutera un costume Yukata pour le joueur et les candidats au mariage.

Dans le cadre de The Legendary Sprite Dance, les joueurs interagiront avec les Sprites qui prévoient d’organiser un festival dans le Earth Sprite Village. Si vous avez téléchargé le pass d’extension, vous pouvez passer à l’action dès maintenant.

Pour rappel, le pass d’extension est au prix de 17,99 £ / 19,99 € / 29,95 $ AUD et peut être acheté directement sur l’eShop (tant que vous avez déjà le jeu de base, bien sûr). Voici une feuille de route de ce que vous offre le Pass :

Détails du pass d’extension :

Partie 1 – MAINTENANT DISPONIBLE

● Costumes ‘Animal Attire’ pour les protagonistes et les candidats au mariage.

● Sous-scénario “Olive Town Mystery Files” – Rejoignez Mikey et Cindy pour découvrir la cause d’incidents étranges se produisant à Olive Town dans le tout premier scénario mystérieux de la série STORY OF SEASONS !

Partie 2 – MAINTENANT DISPONIBLE

● ‘Windswept Falls Expansion Pack’ – Explorez une toute nouvelle zone rafraîchissante abritant quatre personnages d’une entrée précédente sur la console Nintendo 3DS™ (inclut deux candidats au mariage).

● Ensemble de costumes d’uniformes scolaires pour les protagonistes et les candidats au mariage.

Partie 3 – MAINTENANT DISPONIBLE

● ‘Terracotta Oasis Expansion Pack’ – Découvrez une oasis exotique abritant quatre personnages de STORY OF SEASONS pour Nintendo 3DS (inclut deux candidats au mariage).

Partie 4 – MAINTENANT DISPONIBLE

● Costumes ‘Yukata Set’ pour les protagonistes et les candidats au mariage.

● Sous-scénario « La danse légendaire des lutins » – Le village des lutins de la Terre est plus vivant que jamais, et les lutins sont déterminés à faire revivre leur danse légendaire et à organiser un festin… avec ou sans la permission de Boss Sprite !

Partie 5 – Août 2021

● ‘Twilight Isle Expansion Pack’ – Naviguez vers une île baignée de crépuscule et rencontrez les quatre personnages de STORY OF SEASONS: Trio of Towns qui en ont fait leur nouvelle maison (comprend deux candidats au mariage).

Vous êtes-vous offert le pass d’extension des pionniers d’Olive Town? Avez-vous apprécié le contenu qu’il apporte ? Faites le nous savoir dans les commentaires.