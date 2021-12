La dernière mise à jour du plugin Galaxy Watch 4 rend la smartwatch inutilisable sur les téléphones non Samsung

Plus tôt ce mois-ci, Samsung a déployé une nouvelle mise à jour de son application Galaxy Watch 4 Plugin, ajoutant un avis pour « Holiday watchface » et corrigeant l’exception d’exécution. Malheureusement, cependant, il semble que la mise à jour ait rendu impossible pour les propriétaires de Galaxy Watch 4 de connecter la montre à des téléphones non Samsung. Android Central a contacté Samsung concernant le problème mais n’a pas reçu de commentaire à temps pour la publication.

D’après les récentes critiques sur le Play Store, l’application demande aux utilisateurs de mettre à jour pour continuer à l’utiliser, même si une mise à jour plus récente n’est pas encore disponible. Malheureusement, il n’y a pas non plus de solution de contournement.

Même si vous essayez de désinstaller et de réinstaller l’application, elle reste bloquée sur le même écran de « mise à jour ». Cela signifie également que si vous avez récemment commandé une Galaxy Watch 4, vous devrez attendre que Samsung déploie un correctif pour pouvoir commencer à l’utiliser avec un téléphone autre que Galaxy.

Inutile de dire qu’il est assez décevant de voir Samsung publier une mise à jour qui rend ses meilleures montres intelligentes Android inutilisables lorsqu’elles sont associées à des téléphones d’autres fabricants. Ce qui est également décevant, c’est que l’entreprise n’a pas encore reconnu le problème.

En voyant comment plusieurs critiques une étoile se plaignent de la dernière mise à jour sur le Google Play Store, il y a de fortes chances que Samsung soit au courant du problème et travaille sur un correctif. La prochaine mise à jour du plugin Galaxy Watch 4, qui arrivera probablement dans les prochaines semaines, devrait apporter une solution au problème.

