La dernière mise à jour gratuite de Spiritfarer est également sa plus grande mise à jour à ce jour

Spiritfarer, le charmant jeu confortable sur le transport des esprits dans l’au-delà, reçoit sa dernière mise à jour ce mois-ci – et ce sera la plus importante. Selon le directeur créatif, Nicolas Guérin, l’équipe a « gardé le meilleur pour la fin », décrivant la mise à jour comme « un joli rappel pour Spiritfarer ainsi qu’une grande preuve de gratitude envers les fans ».

La mise à jour Jackie et Daria sera la dernière mise à jour de contenu gratuite pour le jeu, introduisant une nouvelle île à explorer, deux nouveaux esprits, un nouvel événement et bien plus à découvrir en jouant.

Images : Lotus du tonnerre

À première vue, Jackie est une chauve-souris et Daria est une hyène, et les deux auront besoin de votre aide et de votre amitié pour transmettre pacifiquement. Jackie est également la gardienne de Daria, et les deux vivent (ou… après-vie ?) dans un hôpital délabré, que vous pouvez également redonner à son ancienne gloire.

« Nous esperons [you] bon voyage avec nous ! » dit Guérin. La mise à jour sera téléchargeable gratuitement pour le jeu le 13 décembre.

