Quelques semaines seulement après que Nintendo a terminé le développement de contenu pour Traversée d’animaux : nouveaux horizons, l’équipe de Camelot a maintenant officiellement publié la dernière de ses mises à jour majeures pour Mario Golf : Super Rush.

Il ajoute les nouveaux personnages jouables Shy Guy et Wiggler (oui, Wiggler). Deux nouveaux niveaux : Shelltop Sanctuary et All-Star Summit, et deux nouveaux modes – « Target Golf » et « One-On, One-Putt ». Parallèlement à cela, il y a un certain nombre d’ajustements d’équilibrage de jeu et de mises à jour générales.

Vous trouverez ci-dessous les notes de mise à jour complètes, avec l’aimable autorisation de la page d’assistance officielle de Nintendo :

Ver. 4.0.0 (Sortie le 23 novembre 2021)

Ajout d’un personnage jouable, « Wiggler »

Wiggler a été ajouté en tant que personnage jouable dans les matchs. C’est un personnage de type pouvoir qui utilise son long corps pour envoyer la balle plus loin. Lorsqu’il utilise un tir spécial ou est attaqué, il deviendra furieux et mise sous tension pendant un certain temps : la distance de vol de la balle augmente de 1,1 fois. Dans « Speed ​​Golf », en plus de la distance, la vitesse de course et la vitesse de Special Dash seront augmentées de 1,25 fois. De plus, le Special Dash passera d’un tir direct à un tir spécial qui touche le sol et envoie une onde de choc. Son tir spécial a pour effet de faire exploser les balles de son point d’impact, ainsi que de la zone environnante, en raison de l’impact des baies qui sont lancées avec lui.

Ajout du personnage jouable « Shy Guy »

Shy Guy a été ajouté en tant que personnage jouable à choisir dans les matchs. C’est un personnage bien équilibré et polyvalent qui est facile à utiliser dans n’importe quelle situation. Son Special Dash utilise l’aide des Fly Guys pour le maintenir en vol jusqu’à ce que sa jauge soit épuisée ou qu’un bouton soit enfoncé. Utilisez-le au bon moment pour obtenir un avantage sur votre adversaire. Son tir spécial a pour effet de souffler des balles autour de son point d’impact.

Ajout d’un terrain de golf, « Shelltop Sanctuary »

Ajout du parcours complet « Shelltop Sanctuary », composé entièrement de trous courts. Shelltop Sanctuary, où les Cheep Cheeps volent d’avant en arrière, est un court parcours avec tous ses 18 trous étant Par 3. Deux niveaux de difficulté peuvent être sélectionnés : « Amateur » et « Pro ». Passer de l’un à l’autre changera considérablement l’emplacement du green.

Ajout d’un parcours de golf, « All-Star Summit »

Ajout du cours complet « All-Star Summit », qui utilise des illustrations de Mario et d’autres comme motif. Ce parcours présente des personnages familiers et la conception du green et des bunkers est différente des autres parcours, vous pouvez donc utiliser un type de stratégie différent. Les blocs de briques éparpillés tout au long du parcours peuvent être brisés en les frappant avec un tir ou un tiret spécial. Brisez-les pour acquérir des pièces qui rechargent votre énergie. Montez au-dessus des nuages ​​trouvés sur le parcours pour voyager vers les banques opposées, ou achetez des Star Coins pour recharger complètement votre énergie.

Ajout d’un nouveau mode, « Target Golf »

Un nouveau mode qui vous permet de jouer avec seulement des coups de départ, sans avoir besoin de connaître les règles détaillées du golf. Les joueurs tirent à tour de rôle un total de cinq balles sur une cible circulaire, se disputant le score le plus élevé en fonction des points attribués en fonction de la position touchée. Plus la balle est proche du centre de la cible, plus le score sera élevé. Cependant, si un autre joueur marque d’abord dans une zone, la zone ne sera pas notée tant que le tableau ne sera pas réinitialisé. Pendant le jeu, les types de balles peuvent changer et des cibles à haut score apparaissent qui offrent une chance de renversement. Peut être joué avec les commandes de mouvement. Dans le Jouer au golf menu, vous pouvez jouer contre quatre autres joueurs avec un seul Joy-Con sur une seule Nintendo Switch. Vous pouvez également jouer contre quatre autres joueurs dans Jeu local et Jouer en ligne. Dans le Défi solo menu, vous pouvez également jouer au contenu du défi solo Défi Score Solo, Golf Cible. Le défi est de voir combien de points vous pouvez marquer avant de rater trois fois, tandis que le type de balle et la direction du vent changent.

Ajout d’un nouveau mode, « One-On, One-Putt »

One-On, One-Putt a été ajouté à Défi Score Solo, un mode dans lequel vous devez frapper le green au premier coup, puis mettre dans la coupe au deuxième coup. Le premier coup doit être sur le green et le deuxième coup doit être dans la coupe. Vous pouvez jouer à ce mode sur Nouvelle ville de Donk et Sanctuaire Shelltop, qui se composent de cours de courte durée uniquement, dans les configurations Amateur et Pro, respectivement. Dans Sanctuaire Shelltop, Il y a un Niveau de difficulté spécial cela vous oblige à utiliser un club spécial pour chaque trou.

Ajustements de l’équilibre du jeu

Modification de la quantité de jauge d’énergie récupérée lors de l’obtention de pièces de 1% à 4%. Ajustement du nombre de pièces qui tombent autour de vous lorsque vous êtes attaqué. Lorsque vous attaquez un autre joueur avec Special Dash, les pièces lâchées par l’adversaire seront désormais automatiquement collectées. La consommation d’endurance lors de la précipitation avec le bouton B a été réduite. Lorsque l’endurance est complètement épuisée et que le bouton B est maintenu enfoncé, après un certain temps, l’endurance récupère et le joueur peut recommencer à courir, même si le bouton B est maintenu enfoncé en continu. Les processeurs visent désormais davantage à collecter les pièces et les cœurs sur le parcours qu’auparavant. Les processeurs viseront désormais plus qu’auparavant les tirs spéciaux et les tirets spéciaux vers les autres joueurs.

Général

Médailles sont désormais affichés dans le menu principal, qui vous permet de vérifier l’achèvement des défis et des réalisations. Un guide expliquant comment jouer s’affichera désormais à chaque fois au début de l’utilisation des commandes de mouvement. Le spin ne sera plus ajouté après les Pin Shots et les Flag Shots. Ajustement du positionnement de certaines poubelles et bancs dans Nouvelle ville de Donk. Correction d’un problème où le Special Dash de Wario frappait parfois un mur invisible au-dessus des autres joueurs tout en s’envolant. Correction de problèmes supplémentaires pour améliorer la jouabilité et l’équilibre du jeu.

Avez-vous déjà téléchargé cette dernière mise à jour pour Mario Golf : Super Rush ? Vous remarquez autre chose ? Commentaires ci-dessous.

