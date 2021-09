La dernière mise à jour hebdomadaire de GTA Online offre des récompenses triples en mode date limite

in

Les joueurs de GTA Online peuvent obtenir des récompenses triples pour avoir participé à Deadline, un mode adversaire. Tous les joueurs montent des Shotaros qui dégagent des traînées légères qui explosent au contact. L’objectif du jeu est alors d’éviter de se cogner à ces lumières mortelles et d’amener d’autres joueurs à traverser les sentiers. Il existe également différents bonus, tels que des augmentations de vitesse ou des capacités de saut, dont les joueurs peuvent profiter.

Dans d’autres récompenses accrues, les missions de vente de méthamphétamine et de cocaïne MC donneront le double de GTA$, et la série Pursuit de Car Meet offrira aux joueurs une double représentation. .

Le prix Lucky Wheel de cette semaine est le hors-la-loi de Nagasaki. Un vêtement gratuit est également sur le thème de Nagasaki : les joueurs peuvent obtenir un sweat à capuche blanc et rouge avec les mots Nagasaki griffonnés sur le devant.

Réductions

40 % de réduction sur tous les MC Clubhouses et toutes les améliorations de clubhouse50 % sur tous les coûts de réapprovisionnement MC50 % sur les blocages de cocaïne, les laboratoires de méthamphétamine et leurs mises à niveau et modifications50 % sur RC Bandito40 % sur Western Rampant Rocket30 % sur Vapid Dominator ASP40 % sur Dinka Vindicator

Comme toujours, tous les joueurs qui connectent leur compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming recevront 100 000 GTA$ pour se connecter à tout moment cette semaine. Les membres Prime Gaming bénéficieront également des remises exclusives suivantes, valables jusqu’au 20 octobre : 35 % sur le Dinka RT3000 et 65 % sur le Lampadati Casco.

Les éditions PlayStation 5 et Xbox Series X|S de Grand Theft Auto V sortiront en mars 2022. Vous pouvez également consulter notre article classant les jeux GTA du pire au meilleur, si vous êtes curieux de connaître l’historique des versions de GTA.

