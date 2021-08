La dernière mise à jour iOS d’Apple pose de gros problèmes à certains utilisateurs d’iPhone

Sur le papier, le Rembrandt de Michael Keaton est un “méchant”. Il est à l’emploi d’un homme qui essaie de tuer Anna, l’homme qu’elle essaie d’atteindre. En même temps, Rembrandt est plein de charisme, et lui et Anna construisent une sorte de relation malgré le fait qu’ils soient de l’autre côté. Et il est capable […] More