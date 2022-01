La dernière mise à jour iOS de Google Chrome casse l’application pour certains utilisateurs

Certains utilisateurs de Google Chrome constatent que l’application ne fonctionne plus suite à une mise à jour récente actuellement disponible en téléchargement sur l’App Store. La mise à jour, Google Chrome 97, ne semble pas s’arrêter pour tout le monde, mais un certain nombre d’utilisateurs signalent que l’application se bloque tout simplement et ne répond plus. Les redémarrages et la réinstallation ne semblent pas arranger les choses.

De nombreux rapports sur les réseaux sociaux, espionnés par 9to5Google, montrent que le problème est plus répandu que Google ne l’aimera sûrement. Je n’ai pas pu reproduire le problème sur mon iPhone 13 Pro Max sous iOS 15.3, mais il y en a beaucoup qui l’ont fait.

Depuis, nous avons pu reproduire le problème sur un iPhone exécutant iOS 15.3. Le problème de gel ne s’est produit qu’à la suite d’une mise à jour de Chrome pour iOS vers la version 97, qui a frappé l’App Store il y a environ trois jours. Les anciennes versions d’applications sur le même appareil fonctionnaient sans aucun problème. Cependant, sur un autre iPhone exécutant iOS 15.2 et la même version de Chrome, le problème de gel ne s’est pas produit. Sur une toute nouvelle installation, nous avons constaté que le problème ne se produisait pas non plus.

C’est cette imprévisibilité qui pourrait rendre ce problème problématique à résoudre. Il est plus facile de résoudre un problème qui se répète facilement, mais croisons les doigts pour que Google résolve le problème le plus tôt possible. Certaines personnes signalent que l’effacement du cache de l’application résout les problèmes pour eux, mais cela ne fonctionnera que si vous pouvez faire fonctionner l’application suffisamment longtemps pour le faire.

Google Chrome peut être téléchargé à partir de l’App Store, mais si vous utilisez déjà une ancienne version, il serait peut-être sage de ne rien faire pour le moment.

