La dernière mise à jour majeure de Windows 10 est divulguée en vidéo avant son annonce officielle | La technologie

Windows 10 21H1, la prochaine grande mise à jour de Microsoft attendue pour mai, est proche de sa sortie officielle. Bien qu’il n’y ait pas de date exacte pour l’attendre, nous l’avons déjà vu dans une vidéo d’entreprise.

Mise à jour Windows 10 mai 2021 C’est la première des deux grandes mises à jour que Microsoft présente généralement chaque année, loin des petites mises à jour pour corriger les erreurs et les failles de sécurité trouvées. Nous y verrons de nombreuses nouveautés déjà avancées.

Cette mise à jour est maintenant disponible sur Format ISO dans la version test ou build pour Insiders. Même ainsi, il faudra peut-être encore un peu plus de temps pour que la version finale atteigne le reste des utilisateurs de Windows 10. Jusque-là, nous avons une fuite vidéo où certaines de ses principales nouvelles sont expliquées.

Ce petit aperçu passe plus de temps à expliquer comment mettre à jour votre ordinateur pour installer la nouvelle version dès qu’elle est prête, qu’à indiquer réellement ce qui est nouveau. Cette fois, Microsoft s’est beaucoup concentré sur améliorer les fonctions de télétravail, un secteur qui s’est énormément développé avec la pandémie et les mesures de sécurité.

On ne s’attend pas à ce que ce soit une mise à jour avec beaucoup de poids, donc ils ne s’arrêtent pas longtemps pour expliquer leurs nouvelles. Très bien, servira de préambule à 21H2 qui arrivera quelques mois plus tard et est connu sous le nom de Sun Valley.

Par exemple, l’une des nouveautés mentionnées est une meilleure prise en charge des webcams que vous avez connecté à l’ordinateur avec Windows Hello. Vous pouvez donc l’utiliser pour déverrouiller votre ordinateur avec la reconnaissance faciale. Des améliorations de la sécurité et des performances sont également attendues lors de l’ouverture de documents avec Windows Defender Application Guard.

Le poids important est clair qu’il arrivera au second semestre avec Windows 21H2, qui promet de récupérer les modifications de conception telles que les bords arrondis, ainsi que d’offrir un nouveau menu de démarrage et un nouveau centre d’activités. Cela signifiera l’arrivée d’un Windows presque renouvelé que, pour l’instant, nous ne verrons que dans de petites annonces et des fuites.