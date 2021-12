La dernière mise à jour Nintendo Switch de Grand Theft Auto Trilogy est maintenant disponible

Image : Jeux Rockstar

Plus tôt cette semaine, Rockstar Games a sorti une nouvelle mise à jour pour Grand Theft Auto : la trilogie – L’édition définitive régler une série de problèmes.

À l’époque, il avait également été mentionné comment la mise à jour serait disponible sur la Nintendo Switch dans les prochains jours, et elle est maintenant officiellement arrivée. Cela fait passer chaque jeu (GTA III, Vice City et San Andreas) à la version 1.0.5 sur le système hybride.

Rockstar n’a pas encore partagé les modifications spécifiques à Switch incluses dans cette mise à jour, mais vous pouvez consulter les modifications générales pour les autres plates-formes sur sa page d’assistance officielle :

Une nouvelle mise à jour du titre est désormais disponible pour les versions PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Celui-ci contient plusieurs correctifs et sera également disponible pour la Nintendo Switch dans les prochains jours : https://t.co/otGLbh9onV

– Assistance Rockstar (@RockstarSupport) 30 novembre 2021