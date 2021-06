La dernière mise à jour OneDrive emprunte certaines des meilleures fonctionnalités de Google Photos

in

Microsoft lance plusieurs nouvelles fonctionnalités pour OneDrive afin de permettre aux utilisateurs de gérer plus facilement leurs photos.

L’une des fonctionnalités les plus importantes de OneDrive est un éditeur de photos. Bien qu’il ne soit pas aussi robuste que ce qui est proposé dans Google Photos, il offre aux utilisateurs des fonctions d’édition de base telles que le recadrage, les rotations incrémentielles et divers réglages d’éclairage et de couleur. Bien sûr, ces fonctions peuvent être trouvées dans la plupart des meilleurs téléphones Android, mais il est agréable de les voir arriver sur OneDrive en tant qu’option d’édition supplémentaire pour les utilisateurs.

Le nouvel éditeur est maintenant déployé sur le Web et l’application Android OneDrive. Les appareils iOS recevront l’éditeur plus tard cette année.

Dans les prochains mois, OneDrive facilitera l’organisation de vos images avec un nouvel outil de gestion. Désormais, lorsque les images sont téléchargées sur OneDrive, elles peuvent être automatiquement placées dans différents dossiers en fonction de l’origine de l’image. Alors maintenant, les photos des applications de médias sociaux, des applications de messagerie, des captures d’écran, etc., seront déplacées dans leurs dossiers respectifs.

De plus, les utilisateurs peuvent facilement filtrer leurs images avec une nouvelle option de filtre, ce qui facilite l’affichage des photos uniquement à partir de certains dossiers. Cette fonctionnalité est disponible dès maintenant, bien que les téléchargements automatiques de dossiers arriveront bientôt.

Enfin, Microsoft met en évidence la possibilité de diffuser à partir de OneDrive. L’icône se trouve en haut à gauche de l’application Android, ce qui facilite la présentation de vos images et vidéos via les lecteurs Chromecast tels que Chromecast avec Google TV et les meilleurs téléviseurs Android. Cette fonctionnalité devrait être disponible sur les appareils Android maintenant.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, OneDrive devient une offre plus robuste pour les utilisateurs qui préfèrent la solution cloud de Microsoft à des concurrents comme Google et Apple.

