La dernière mission de Destiny 2 suggère qu’un personnage autrefois perdu pourrait encore être en vie

Remarque : cet article contient des spoilers de l’événement Override final de la saison de la colleuse, donc si vous n’avez pas joué à l’épilogue, vous devriez le faire avant de poursuivre la lecture.

Bien que la saison de la colleuse se poursuive pendant encore deux semaines dans Destiny 2, l’événement d’histoire “épilogue” que nous nous attendions à voir est maintenant dans le jeu. Les gardiens ont peut-être vaincu l’esprit Taken Vex Quria il y a quelques semaines, mais il y a encore une dernière menace – celle de Lakshmi-2, le chef du culte de la guerre future.

Lakshmi a averti que les réfugiés Eliksni de la Maison de la Lumière, qui se sont réfugiés dans la Dernière Cité tout au long de la saison, sont la véritable menace dont nous devons nous inquiéter. Pour les expulser une fois pour toutes, Lakshmi a ouvert un portail Vex dans le quartier Eliksni, permettant aux ennemis de passer à travers. Elle a été immédiatement tuée par le Vex qu’elle a laissé entrer dans la ville, défiant la prophétie qu’elle essayait de réaliser. Mais les ennemis hostiles de Vex et Taken n’étaient pas les seules choses à traverser le portail, comme il s’est avéré.

Montez sur l’un des bâtiments détruits, juste à droite du bâtiment dans lequel vous commencez l’activité, et vous trouverez une sympathique harpie flottant près d’équipements Vanguard. Au lieu de l’œil rouge habituel, celui-ci a un œil bleu et est désigné comme une unité amie. Nous avons déjà vu cela se produire auparavant, en fait. Sur Nessus, il y avait toute une aventure dédiée à une sympathique Harpie qui semblait avoir téléchargé la conscience d’un homme nommé Jacobson, le capitaine de l’Exodus Black. Cette aventure suggère que les Vex testent les Gardiens, qu’ils ne sont peut-être pas tous hostiles et que d’autres entités consommées par les Vex pourraient ne pas être complètement perdues au sein du collectif.

Cette nouvelle Harpie amicale ne semble plus être Jacobson, mais un autre personnage manquant : Asher Mir. Écoutez attentivement la harpie pendant l’événement et vous pouvez l’entendre biper à intervalles. C’est difficile à entendre, mais on dirait que la Harpie essaie de communiquer en code Morse. Redditor Murvin a posté une vidéo assez claire des gazouillis de la Harpie sur le subreddit raidsecrets, tandis que le redditor Heiront (et d’autres) l’ont rapidement déchiffré. La Harpie semble prononcer le mot “assistant”.

Asher Mir était le donneur de quête sur Io, et tout au long de ses missions dans vanilla Destiny 2 et au-delà, il a qualifié les joueurs d'”assistant”. Asher, ainsi que frère Vance sur Mercury et le commandant Sloane sur Titan, ont disparu pendant la saison des arrivées lorsqu’il a choisi de rester sur Io après l’apparition des ténèbres dans le système solaire. Selon la tradition, Asher – qui a été infecté par la radiolaire Vex dans le passé et se transformait lentement en un robot Vex quand nous l’avons connu – s’est aventuré dans le Pyramidion d’Io, déterminé à se tenir aux côtés des Vex pour empêcher les Ténèbres de gagner le Les secrets de Pyramidion. Les ténèbres ont ensuite fait disparaître Io, Mars, Mercure et Titan du système solaire (une explication pratique de l’histoire pour Bungie “sauvant” ces emplacements et leurs activités, ce qui, selon le développeur, a été fait pour réduire la taille d’installation de Destiny 2).

Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Asher (ou Vance, ou Sloane) après la disparition de leurs planètes respectives au cours de la saison des arrivées, mais l’existence de cette harpie suggère qu’ils ne sont peut-être pas morts. De plus, cela semble être une indication assez claire qu’Asher a soit été complètement transformé en une harpie Vex mais est toujours un peu conscient de lui-même, ou, comme cela semble plus probable, il utilise cette harpie pour nous transmettre un message d’où qu’il soit actuellement. est.

Le fait qu’Asher soit toujours là est plutôt cool en soi, mais cela suggère également certaines choses qui pourraient bientôt apparaître dans l’histoire. Dans la tradition de la saison des arrivées, il y a une histoire à propos d’Asher menant des expériences sur l’une des pyramides des ténèbres, y compris en essayant simplement d’en tirer une. La balle a disparu avant de toucher la pyramide, avalée par la puissance du vaisseau. Mais Asher a rapidement découvert que la ronde n’était pas détruite et n’avait pas cessé d’exister, mais qu’elle était toujours là, juste cachée. Cela ressemblait à un indice assez important de ce qui est arrivé à Mars, Mercure, Io et Titan – les Ténèbres n’ont pas seulement annihilé quatre corps célestes, elles ont simplement utilisé son pouvoir pour nous les cacher.

Le contact d’Asher, même brièvement, pourrait suggérer que, où qu’il soit, il est capable de nous contacter. Si Io est simplement caché par les Ténèbres, il est peut-être toujours là, essayant de nous aider à trouver un moyen de le libérer, lui et la planète. D’un autre côté, un Asher-Vex pourrait signifier qu’il existe une possibilité de trouver un moyen de coexister avec les Vex, ou de s’allier avec eux contre les Ténèbres. Depuis Beyond Light, les histoires de Destiny 2 sont centrées sur le pardon et la réconciliation avec d’anciens alliés; après tout, la saison de la colleuse consiste à se lier d’amitié avec certains des Eliksni, l’un des plus anciens ennemis de l’humanité dans l’histoire de Destiny. Nous pourrions bien trouver un moyen de nous faire des alliés de tous nos anciens ennemis afin de combattre la menace bien plus grande dans les Ténèbres.

Enfin, cependant, Asher prenant contact avec nous pourrait être un canal d’information clé. Asher était l’un des principaux esprits de l’Avant-garde, ou à tout le moins, il a certainement agi comme s’il était le gars le plus intelligent du système solaire. S’il parvient à nous contacter, que ce soit au sein du collectif Vex ou depuis Io, il aura forcément une tonne d’informations utiles pour combattre les Ténèbres. Jusqu’à présent, nous n’avons interagi qu’avec les Ténèbres – nous n’avons toujours aucune idée du genre de menace que cela pourrait être, s’il devenait finalement totalement hostile. Donc, tout ce qu’Asher peut partager serait extrêmement utile.

Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une petite information sur ce qui semble être la dernière activité Override de la saison, elle pourrait être très percutante. Cependant, nous devrons attendre et voir ce qui se passera ensuite dans Destiny 2, car il ne reste que deux semaines de la saison de la colleuse et, soi-disant, nous avons vu toute son histoire se dérouler à ce stade. La prochaine saison de Destiny 2 débutera le 24 août, correspondant à une vitrine de Destiny 2 dans laquelle il semble que Bungie nous en dira plus sur ce à quoi nous pouvons nous attendre à l’avenir, y compris dans sa prochaine extension, The Witch Queen.