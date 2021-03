La dernière mission Starlink de SpaceX marque le premier booster à voler neuf fois

SpaceX est prêt à lancer un autre lot de 60 satellites Starlink sur la mission Starlink v.0 L21 depuis le complexe de lancement historique 39A, au centre spatial Kennedy. Le décollage est prévu pour le 14 mars à 6 h 01 HAE (10 h 01 UTC). Le vol est le 21e opérationnel et la 22e mission globale de Starlink.

Cela marquera le huitième vol Falcon 9 de l’année, et le troisième en mars, alors que SpaceX poursuit ses objectifs de cadence de lancement rapide pour 2021. La mission marquera également la première fois qu’un booster effectue neuf missions.

Réutilisation de booster et préparations de lancement

La mission Starlink v1.0 L21 utilisera un booster Falcon 9 Block 5 éprouvé en vol, le B1051-9. Le «9» signifie que cette mission est le neuvième vol de l’étape. C’est la première fois qu’un booster est utilisé sur neuf lancements, faisant du B1051 le «leader de la flotte» des noyaux Falcon actifs de SpaceX. Avec cette étape importante, SpaceX atteindra son objectif de lancer et d’atterrir un booster au moins 10 fois.

Le B1051 est le deuxième booster actif le plus ancien de la flotte. Il a fait ses débuts dans le cadre de la mission SpaceX Demo-1 non équipée de KSC en mars 2019. Il a ensuite soutenu la mission RADARSAT Constellation de Vandenberg, en Californie, en juin 2019.

B1051 est ensuite retourné en Floride et a soutenu la mission Starlink v1.0 L3 en janvier 2020, la mission Starlink v1.0 L6 en avril 2020, la mission de covoiturage Starlink v1.0 L9 en août 2020 et la mission Starlink v1.0 L13 en Octobre 2020. Il a ensuite soutenu la mission SXM-7 en décembre 2020, la première fois qu’un booster volé sept fois a lancé une mission commerciale.

Il a récemment soutenu la mission Starlink v1.0 L16 en janvier 2021. C’était la première fois qu’un booster volait pour une huitième mission, ce qui en faisait le leader de la flotte à l’époque. Lors de cette mission, le B1051 avait un délai d’exécution de 38 jours, ce qui était le plus rapide à l’époque.

Pour son neuvième vol, le B1051 aura un délai de 53 jours. Bien qu’il ne s’agisse pas de la rotation la plus rapide dans l’ensemble, ce sera la deuxième rotation la plus rapide de B1051.

Pour cette mission Starlink v1.0 L21, le B1051 sera lancé à partir du LC-39A et atterrira sur le drone spatial autonome de SpaceX. Bien sûr, je t’aime toujours (OCISLY). Cela marquera le sixième lancement du B1051 à partir du LC-39A ainsi que son sixième atterrissage sur OCISLY.

OCISLY a quitté Port Canaveral le 11 mars. Il sera stationné à environ 633 kilomètres en aval.

Ce sera également la rotation la plus rapide des pads au LC-39A. Dix jours seulement après la mission Starlink v1.0 L17, ce retournement bat le record précédent de 12 jours entre les missions Starlink v1.0 L12 et Starlink v1.0 L13.

Le Falcon 9 utilisera également un ensemble de carénages de charge utile éprouvés en vol. Les deux moitiés de carénage ont soutenu la mission Transporter-1 pour la première fois en janvier 2021. Cela marquera également le délai d’exécution le plus rapide du carénage à 49 jours.

Les carénages se sépareront du Falcon 9 à trois minutes et 10 secondes de vol. Une fois séparés, ils tomberont pendant environ 45 minutes jusqu’à l’éclaboussure, où ils seront retirés de l’océan par GO Searcher et GO Navigator.

Une fois que le Falcon 9 a été entièrement assemblé et que sa charge utile de 60 satellites Starlink a été encapsulée, le véhicule intégré a été déployé sur la plate-forme quelques jours seulement avant le lancement.

Aucun essai d’incendie statique n’a été effectué avant ce lancement. Depuis Starlink v1.0 L8 avec B1059-3, plusieurs missions n’ont pas nécessité de test d’incendie statique avant le vol en raison de la fiabilité de l’utilisation de propulseurs de premier étage éprouvés en vol. Pour les missions externes, les clients de lancement peuvent demander un test d’incendie statique avant un lancement transportant leur charge utile, même si SpaceX n’en a pas besoin.

Une fois que Falcon 9 a été soulevé verticalement au LC-39A, l’équipe de lancement a commencé les derniers préparatifs de lancement.

Lancer

À T-38 minutes, un dernier sondage «go / no-go» est effectué pour commencer le chargement du propulseur. Une fois que le coup final est donné, le Falcon 9 commence le ravitaillement en oxygène liquide dans la première étape et le ravitaillement en kérosène RP-1 dans les premier et deuxième étages à T-35 minutes.

Le chargement d’oxygène liquide dans la deuxième étape commence à T-16 minutes.

À T-7 minutes, le Falcon 9 commencera à refroidir le moteur pour s’assurer qu’il n’y a pas de chocs thermiques aux moteurs à l’allumage. À T-4 minutes, le transporteur / monteur se rétracte à 88,2 degrés pour le lancement.

Deux minutes avant le lancement, le chargement du propulseur sur la fusée est terminé. À T-1 minute, le Falcon 9 commence à pressuriser ses réservoirs et entre en «démarrage», c’est-à-dire lorsque les ordinateurs Falcon 9 prennent en charge le décompte. À T-45 secondes, le SpaceX Launch Director donne le dernier coup pour le lancement.

Trois secondes avant le décollage, le contrôleur du moteur ordonne au Falcon 9 d’allumer ses neuf moteurs du premier étage.

Une fois que ses moteurs sont à pleine poussée, les pinces de retenue hydrauliques libèrent le Falcon 9 et le T / E se rétracte à 45 degrés lorsque le véhicule se soulève.

Quelques secondes plus tard, le Falcon 9 commence à tanguer vers le bas, volant au nord-est du centre spatial Kennedy vers une orbite inclinée à 53 degrés. À T + 1 minute et 12 secondes, le Falcon 9 atteint Max-Q, où les forces aérodynamiques sont à leur plus haut.

Deux minutes et 33 secondes après le lancement, les neuf moteurs du premier étage s’arrêteront. Ensuite, le deuxième étage se séparera et allumera son unique moteur Merlin Vacuum. La première étape déploiera alors ses ailettes de grille et commencera une manœuvre de retournement pour se préparer à la rentrée.

Après six minutes de vol, le premier étage rallumera trois de ses moteurs pour décélérer et se protéger du réchauffement de rentrée. La brûlure durera environ 20 secondes.

Quelques minutes plus tard, la première étape rallumera l’un de ses moteurs pour atterrir sur OCISLY. En cas de succès, il marquera la 77e récupération du Falcon 9. Il sera ensuite ramené à Port Canaveral et commencera l’inspection et les rénovations pour son dixième vol historique.

À huit minutes 50 secondes après le décollage, le moteur du deuxième étage s’arrêtera. Il entamera alors une phase d’accélération qui durera environ 45 minutes avant de redémarrer le moteur Merlin Vacuum. Cette brûlure durera environ une seconde. Une fois le brûlage terminé, l’étage supérieur et la charge utile commenceront une autre côte de 15 minutes.

Une fois la côte terminée, l’étage supérieur commencera à tourner lentement en vue du déploiement de Starlink. Les 60 satellites Starlink se déploieront ensuite à partir de la deuxième étape, achevant la phase de lancement et amorçant le voyage des satellites vers leurs orbites opérationnelles.

Starlink

Starlink est la constellation Internet par satellite en orbite terrestre basse de SpaceX. Starlink vise à fournir un service rapide, abordable et à faible latence là où Internet est actuellement indisponible ou coûteux.

Starlink est actuellement en version «Better Than Nothing Beta», permettant à certaines régions du monde de commander Starlink. Jusqu’à présent, Starlink a fourni aux utilisateurs des vitesses de téléchargement d’environ 120 mégabits par seconde, des vitesses de téléchargement d’environ 40 mégabits par seconde et une latence d’environ 40 millisecondes. SpaceX souhaite augmenter la vitesse de téléchargement à ~ 300 mégabits par seconde et ~ 20 millisecondes de latence d’ici la fin de l’année.

La vitesse doublera à ~ 300 Mo / s et la latence tombera à ~ 20 ms plus tard cette année – Elon Musk (@elonmusk) 22 février 2021

La constellation Starlink sera composée de cinq coquilles orbitales. Les satellites Starlink lancés sur Starlink v1.0 L21 continueront à construire le premier obus, qui sera composé de 1584 satellites au total dans une inclinaison de 53 degrés, une orbite à 550 kilomètres d’altitude. Une fois la première couche de Starlink terminée, Starlink couvrira plus de 80% de la surface de la Terre.

Chaque satellite pèse 260 kilogrammes et a une conception compacte, permettant à SpaceX d’en installer 60 dans le carénage du Falcon 9. Les satellites sont équipés d’un propulseur ionique alimenté au krypton à effet Hall, qui est utilisé pour manœuvrer les satellites sur leur orbite opérationnelle. , évitent automatiquement les débris spatiaux et, en fin de vie, désorbitent les satellites.

SpaceX devrait lancer un autre lot de 60 satellites le 21 mars à 01h37 HAE. Starlink v1.0 L22 sera lancé à partir du SLC-40. Cela devrait être suivi de deux autres missions Starlink qui seront lancées en avril.

Une fois ces missions terminées, la mission SpaceX Crew-2 sera lancée le 22 avril à l’aide du booster Falcon 9 B1061-2. Il lancera l’équipage de quatre personnes sur Crew Dragon Effort à la Station spatiale internationale pour un séjour de six mois.

(Photo principale: B1051 sur LC-39A avant la mission Starlink v1.0 L6 – via Stephen Marr pour NSF)