La dernière mode des trottinettes électriques va à l’encontre des règles de la DGT et les amendes dépassent les 100 euros | Moteur

Que ce soit par ignorance ou par imprudence, certaines attitudes qui se propagent avec les trottinettes électriques vont à l’encontre de la norme.

Au cours de la dernière année, de grandes avancées ont été observées en ce qui concerne les scooters électriques dans les villes. De manquer de règles et d’être capable d’observer facilement toutes sortes d’imprudences, il est devenu une réglementation qui en général a mis de l’ordre, mais il y a encore des attitudes très discutables et illégale.

Parmi les règles avec les scooters électriques que tout le monde connaît en général, il y a qu’une seule personne peut conduire par véhicule ou que certains ont des sièges et d’autres non, ce qui ne peut pas être changé, bien qu’il y ait ceux qui essaient et d’une manière qui donne beaucoup à penser.

Sièges de plage, bouteilles de butane, boîtes en plastique, fûts de bière, tabourets… Cela semble une mode impossible, mais selon les rapports de La Vanguardia, l’idée de placer des sièges improvisés se répand malgré le grand danger qu’ils représentent.

Si vous envisagez d’acheter une trottinette électrique d’occasion, nous vous donnons quelques informations et conseils dont vous devez tenir compte au préalable.

Il va presque sans dire que tous les exemples donnés sont passibles d’une amende et doivent être évités. Trottinettes électriques avec selle Ils sortent comme ça de l’usine et ont un système d’auto-équilibrage, en plus d’être fixe et d’offrir une stabilité maximale. Le reste est très dangereux et les chances d’avoir un accident sont grandes.

Ce sont quelques-uns des exemples qui ont été vus le mois dernier sur les réseaux sociaux et qui montrent cette tendance.

Concernant l’amende pouvant être infligée aux conducteurs qui optent pour ces sièges de fortune, au moins 100 euros, bien qu’il augmente au cas où il serait considéré comme particulièrement téméraire ou conduite dangereuse. Par exemple, si vous voyagez avec une bouteille de butane.

Tout comme on a vu des conducteurs profiter de la conduite autonome pour relever des défis, les trottinettes électriques n’échappent pas à modes dangereux qui mettent également d’autres véhicules et piétons en danger.