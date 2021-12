La dernière newsletter Indie World de Nintendo met en évidence quelques excellents choix d’eShop pour les vacances

Image : Nintendo

Si vous cherchez à remplir le stockage de votre Switch avec de délicieux succès indépendants à jouer pendant les vacances, Nintendo est là pour vous.

La société a publié le dernier numéro de son bulletin d’information « Inside Indie World », proposant des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année pour vos amis, votre famille ou même vous-même. En plus de mettre en évidence certains des meilleurs jeux numériques de l’eShop, la newsletter comprend également quelques fonctionnalités qui parlent du développement de jeux et mettent en lumière des titres spécifiques, tels que DigixArt avec Road 96 et Lienzo avec Aztech Forgotten Gods.

Vous pouvez lire la newsletter dans son intégralité ici.

Image : Nintendo

Bien sûr, nous partageons également régulièrement nos meilleurs choix eShop ici même sur Nintendo Life. Assurez-vous de rester à l’écoute de notre série eShop Selects en cours (où nous partageons un aperçu des meilleurs jeux uniquement numériques chaque mois), ou consultez la liste officielle de Nintendo des indies les plus vendus de la Switch en 2020 pour plus d’inspiration d’achat.

N’oubliez pas que c’est le moment idéal pour acheter tout ce qui vous intéresse. Plus de 1 000 jeux sont actuellement en promotion sur le Switch eShop, mais la vente se termine aujourd’hui !