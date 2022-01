La dernière nouveauté Spotify rendra la vie plus facile pour les personnes qui écoutent des podcasts | La technologie

Spotify a des fonctionnalités dans sa manche pour permettre aux auditeurs de podcast d’accéder facilement aux sponsors de leurs émissions préférées.

Les podcasts ont de plus en plus d’auditeurs et c’est grâce au fait qu’ils servent de programmes radio, mais que l’on peut toujours emporter dans notre poche. Les plateformes de streaming musical ont rejoint la vague des podcasts et l’ont fait en les intégrant au sein de leurs plateformes, mais il reste encore un long chemin à parcourir.

Curieusement, de nombreuses personnes dans le monde vivent des podcasts, elles le font grâce aux annonceurs qui sponsorisent leur contenu. Quand il s’agit de parler de l’un de ces annonceurs, leur nom se perd souvent comme des larmes sous la pluie.

Spotify veut que cette situation change et ce qu’il a fait est de fournir aux podcasteurs une série de ressources afin que les utilisateurs connaissent le sponsor. Parmi ces options, il y a la possibilité de créer une carte où le nom de l’entreprise apparaît et qui, lorsque vous cliquez dessus, vous amène à la page Web.

Bien que cette façon d’aider les créateurs de contenu soit bonne, de nombreux utilisateurs écoutent des podcasts en conduisant ou dans la rue avec leur mobile dans leur poche. Cela peut donc ne pas être d’une grande utilité à la fois pour les annonceurs et les personnes derrière les microphones..

Bien sûr, la chose intéressante est que, maintenant, les utilisateurs curieux d’un produit ou d’un service n’auront pas à mémoriser le nom puis à le rechercher sur Google. La carte qui sera créée permettra un accès direct aux pages web de manière confortable et sans avoir à manger beaucoup de tête.

Il faudra voir comment évoluent les podcasts et les plateformes qui les hébergent. Cela nécessitera également le développement de fonctionnalités qui améliorent l’expérience globale des auditeurs, bien que Spotify puisse déjà avoir quelque chose entre les mains.