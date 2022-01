La dernière photo de Halle Berry avec Van Hunt suscite des spéculations sur le mariage

Un autre a écrit : « Elle n’est pas mariée. Avez-vous tous vu la deuxième diapositive ? »

Le représentant de l’actrice n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat lorsque E! Des nouvelles.

En septembre 2020, Berry a confirmé qu’elle sortait avec Hunt en publiant une photo d’elle portant un t-shirt avec le nom du musicien dessus et en écrivant : « Maintenant, tu sais… »

Berry a été marié trois fois dans le passé. Elle était mariée à un joueur de baseball David justice de 1992 à 1997, chanteur Eric Benet de 2001 à 2005, et acteur français Olivier Martinez de 2013 à 2015.

Elle a également deux enfants de ses relations précédentes. Berry partage son fils, Maceo, 8 ans, avec Martinez et sa fille, Nahla, 13 ans, avec modèle canadien Gabriel Aubry.

Berry a parlé de surmonter ses relations passées et les joies de trouver « l’amour de ma vie » dans un discours réconfortant lors de la 4e célébration annuelle du cinéma noir et de la télévision en décembre.

« En plus de réaliser mon premier film, j’ai aussi trouvé l’amour de ma vie et je sais que c’est vrai et c’est comme ça que je sais que c’est vrai », a déclaré l’actrice. « Parce que tu échoues tellement de fois, tu sais à quoi ça ressemble. Et parce que j’ai échoué tellement de fois, je sais maintenant à quoi [love] ressemble vraiment. «

« Vous m’avez complétée. Vous m’avez soutenue », a-t-elle ajouté en s’adressant à Hunt dans la foule. « Je n’ai jamais eu ça, quelqu’un qui m’a juste élevé plus haut, m’a rendu plus moi-même. »