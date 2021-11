Le mari de Jinger Duggar Vuolo, Jeremy Vuolo, a récemment pris le temps de partager quelques clichés discrets de sa femme sur Instagram. Bien que, selon The Sun, les photos aient immédiatement suscité les inquiétudes des fans. La publication a noté que les fans partageaient leurs inquiétudes concernant l’apparence de Jinger, car ils disaient qu’elle avait l’air « sous poids » sur les photos.

Jeremy a posté trois photos distinctes de sa femme en train de savourer une tasse de café. Il a sous-titré chacun des clichés avec un mot, créant finalement la phrase, « Oh hé là. » Alors que de nombreux fans ont été impressionnés par l’adoration de l’interaction du couple, d’autres n’ont pas pu s’empêcher de commenter l’apparence de Counting On alun. Certaines personnes ont commenté les publications avec des messages sur le poids de Jinger.

Une personne a écrit : « Elle a l’air d’avoir un poids insuffisant. » Un autre a commenté: « Je suis d’accord, comme beaucoup trop maigre et malsain. » Même s’il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c’était à eux de commenter le poids de Jinger, il y avait d’autres fans qui ont comblé la star de télé-réalité avec des mots gentils. Un fan a commenté l’une des photos de Jeremy : « Jinger a l’air en bonne santé, heureux et bien-aimé ! »

Dans le passé, Jinger s’est ouvert à la gestion des problèmes corporels. En mai 2021, elle a parlé avec Us Weekly et a raconté comment elle se sentait comme si elle devait perdre du poids quand elle était adolescente. Elle a déclaré: « Pour moi, la lutte était avec mon poids et mon image corporelle, même si j’étais très en forme et que je n’avais pas besoin de perdre du poids. J’en avais besoin; en tant que fille de 14 ans , je me battais vraiment avec ça. » Jinger a poursuivi en disant que ce sont des problèmes qu’elle aborde dans son livre, The Hope We Hold, qu’elle a écrit avec son mari. Quant à la raison pour laquelle elle a choisi d’aborder le sujet, elle a dit qu’elle ne voulait pas que les autres se sentent seuls.

« J’ai parlé à Jeremy. Il le sait [body issues], bien sûr, dès le premier jour et ma mère, mais je pense que seulement ceux-là [issues] que j’avais, je voulais que les autres puissent voir qu’ils ne sont pas seuls et qu’il y a des réponses à cela », a expliqué Jinger. la beauté ou la personnalité ou quoi que ce soit, mais [it’s about] juste accepter qui tu es fait pour être. »