La dernière photo de Vicente Fernández avant sa mort

. Vicente Fernández est décédé ce 12 décembre

Ce dimanche 12 décembre 2021, le monde de la musique et de la culture vernaculaire s’est réveillé en deuil. Le grand Vicente Fernández, est décédé, à l’âge de 81 ans, après plus de quatre mois à faire face à de graves problèmes de santé, qui l’ont maintenu hospitalisé dans la ville de Guadalajara, Jalisco, au Mexique.

Et au milieu de la douleur et de la tristesse que la mort de «Chente» a produites, les millions de fans et d’adeptes de la chanteuse se sont tournés vers les réseaux sociaux mexicains, non seulement pour exprimer des mots de deuil et d’admiration à celui qui était l’un des les figures légendaires de la musique, mais aussi de regarder les photos et vidéos que l’artiste partageait.

Et parmi ce précieux coffre de souvenirs sur Instagram, qui est aujourd’hui devenu un trésor pour les fans de Vicente, il est particulièrement frappant que ce soit la dernière photo que le chanteur a publiée sur ce réseau social dans la vie.

La photographie précitée, que nous partageons dans cette note, n’est pas seulement un bijou, car elle montre la grande Chente souriante et habillée en charro, en plein concert, mais aussi parce qu’elle comportait également un beau message de l’interprète de « Mujeres divinas », qui résonne aujourd’hui avec force.

« N’abandonnez pas vos rêves. Me consacrer dans cette vie au chant était la meilleure décision que j’ai pu prendre #chentesiguesiendoelrey », était le commentaire avec lequel le chanteur a posté la belle photo, où il a exhorté ses fans à ne jamais s’évanouir devant ses objectifs.

L’image a été partagée par Vicente Fernández sur son Instagram le 9 août et allait devenir la dernière « publiée » par le chanteur, qui s’est retrouvé à l’hôpital précisément la même nuit, après avoir subi un accident domestique, qui l’a considérablement affecté sa santé et l’a envoyé des urgences.

Chente a subi une grave blessure cervicale à la colonne vertébrale, qui a affecté sa capacité à bien respirer, pour laquelle il a dû suivre une thérapie intensive. La blessure à la moelle épinière s’est produite lorsque Chente est tombé dans sa chambre et a heurté un bureau.

La mort du grand Vicente, qui a quitté ce monde avec moins de deux mois pour avoir 82 ans, a été annoncée par son équipe de travail, qui dans les réseaux a publié un message concis mais sincère où ils ont dit qu’il était décédé à l’hôpital Country 2000, à Guadalajara. .

« Repose en paix M. Vicente Fernández. Nous avons le regret de vous informer de son décès le dimanche 12 décembre à 6h15. Ce fut un honneur et une grande fierté de partager avec tout le monde une belle carrière musicale et de tout donner pour son public. Merci de continuer à applaudir, merci de continuer à chanter. #ChenteSigueSiendoElRey », ont-ils annoncé.