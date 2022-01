La dernière photo de Zara Tindall avec bébé Lucas fait jaillir les fans royaux de la «belle famille» | Royale | Des nouvelles

La fille de la princesse Anne, Zara, a passé une soirée mémorable jeudi soir à visiter le Cotswold Farm Park à Cheltenham. Pour les vacances, les visiteurs peuvent parcourir un sentier lumineux enchanté avec des illuminations animales éblouissantes et avoir la chance de voir le premier sous un tout nouveau jour.

Zara, 40 ans, son mari Mike, 43 ans, et leur plus jeune fils Lucas, né en mars 2021, ont traversé les guirlandes lumineuses et ont passé une « belle soirée » selon M. Tindall.

Il a dit à ses abonnés : « Belle soirée à errer dans Cotswold Farm Park hier soir.

“Vaut le détour si vous êtes à proximité!”

En un instant, la petite-fille aînée de la reine a regardé la caméra alors qu’elle poussait Lucas à travers un magnifique sentier forestier illuminé par de jolies lumières.

Les fans du couple ont inondé les sections de commentaires de compliments et de bons voeux pour 2022.

Sandra a écrit: « Je souhaite à Mike Zara et à votre charmante famille une très bonne année, puissiez-vous tous être en bonne santé et en sécurité pour la nouvelle année. »

Chiara.bazzy a déclaré: « Magic! J’ai hâte de revenir dans les Cots, l’un de mes endroits préférés! Bonne année Mike & Zara. «

Le fils de Zara, Lucas, faisait partie du premier double baptême royal organisé en novembre 2021.

La photo montre August, né en février 2021, vêtu de la traditionnelle robe de baptême en dentelle Honiton à volants.

La princesse Victoria a été la première à porter la célèbre robe.

La princesse Eugénie a écrit : « Bonne année à tous… Au revoir, 2021.

«Une année qui nous a bénis avec notre garçon et a vu notre famille s’agrandir avec de nouveaux ajouts, mais aussi une année qui a pris certaines de nos lumières les plus grandes et les plus brillantes. Toujours dans nos coeurs. »