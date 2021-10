La dernière plaque de glace de l’Arctique pourrait disparaître ce siècle, préviennent les scientifiques

17/10/2021 à 11h03 CEST

Le réchauffement climatique provoque une réduction drastique de la glace de mer estivale dans l’Arctique. Tant que aujourd’hui, cette bande occupe moins de la moitié de ce qu’elle était en 1980. Les scientifiques ont cherché à savoir si la glace – et les créatures qui en ont besoin pour survivre – résisteront quelque part dans l’Arctique toute l’année à l’avenir. Les résultats de l’étude sont inquiétants : ce n’est que si les émissions de carbone sont réduites qu’une petite bande de glace persistera. Dans le scénario le plus pessimiste – si les émissions continuent leur évolution actuelle – la glace estivale disparaîtra avant 2100. Et avec elle, les phoques, les morses, les ours polaires & mldr;

L’étude révèle que la dernière région arctique dans laquelle la glace va disparaître occupe une superficie de un million de kilomètres carrés au nord du Groenland et des côtes de l’archipel canadien. Là-bas, la banquise est la plus épaisse de tout l’Arctique et, par conséquent, ce sera celle qui résistera le plus et le mieux à la hausse des températures. Ce sera le dernier refuge gelé, celui que les scientifiques appellent le ‘dernière zone de glace‘.

Les scientifiques ont étudié trois scénarios possibles. Et dans chacun d’eux d’ici l’été 2050, la glace dans cette région «sera considérablement mince & rdquor;. Dans le scénario optimiste, si les émissions de carbone peuvent être contrôlées dans les années à venir, une petite plaque de glace estivale pourrait persister indéfiniment. Dans le scénario pessimiste, dans lequel les émissions continuent sur leur trajectoire actuelle, la glace estivale disparaîtrait d’ici l’an 2100, ainsi que les animaux qu’elle sert d’habitat, comme les phoques et les ours polaires.

Effondrement de tous les écosystèmes

Effondrement de tous les écosystèmesLa recherche, publiée dans le magazine ‘Earth’s Future’, prévient que la disparition des glaces arctiques entraînera l’effondrement de tous les écosystèmes qui en dépendent. « Quelque chose de nouveau va commencer », et très différent de ce qui existe actuellement, a déclaré le co-auteur de l’étude, Robert Newton, chercheur principal à l’Observatoire terrestre de Lamont-Doherty de l’Université Columbia.

Les chercheurs réfléchissent au sort de la banquise arctique depuis des décennies. En 2009, plusieurs scientifiques se sont réunis pour analyser ce qui va se passer dans la « dernière zone de glace ».

Au l’hiver, la majeure partie de la surface de l’océan Arctique gèle et continuera probablement de le faire à l’avenir, même si les températures continuent d’augmenter. La glace peut atteindre un mètre d’épaisseur chaque hiver, et si elle survit à un ou plusieurs étés, elle peut atteindre plusieurs mètres.

Au l’été la fonte est enregistrée et des zones éparses d’eau libre apparaissent. Cela aide les vents et les courants à transporter la glace flottante sur de grandes distances dans divers virages, y compris ce que les experts appellent le « flux de dérive transpolaire », qui la transporte dans le sens des aiguilles d’une montre de la Sibérie vers le Groenland et le Canada.

Chaque année, de la glace est poussée dans l’Atlantique Nord entre le Groenland et la Norvège. Mais une grande partie de la glace se dirige contre les côtes les plus septentrionales de l’Arctique, le long du Groenland et des îles canadiennes. Là, des coulées de glace répétées peuvent se former couches de pression et crêtes jusqu’à dix mètres, expliquent les chercheurs.

Une couche de glace de plus en plus fine

Une couche de glace de plus en plus fineLe résultat de tout cela est un riche écosystème marin. Le long des bords de la Terre et au fond de la glace pluriannuelle, les diatomées photosynthétiques (micro-organismes) s’épanouissent et finissent par former des couches épaisses.

Les micro-organismes nourrissent les minuscules animaux qui vivent dans et près de la glace. Et ceux-ci nourrissent à leur tour les poissons, qui nourrissent les phoques, qui nourrissent les ours polaires & mldr; La topographie épaisse et irrégulière fournit également de nombreuses cachettes pour les tanières de phoques et des grottes de glace pour que les ours polaires hivernent et élèvent des oursons.

Historiquement, la majeure partie de la glace qui se retrouve dans cette zone provient des plateaux continentaux au large de la Sibérie par dérive transpolaire, mais provient également de l’océan Arctique central.

Le problème est que l’océan forme maintenant une calotte glaciaire de plus en plus mince, qui fond plus rapidement. À mesure que cette tendance progresse, selon les chercheurs, la ‘dernière zone de glace’ « mourra de faim & rdquor; dans les prochaines décennies. « De la glace continuera d’arriver du centre de l’Arctique et d’autres se formeront localement, mais cela ne suffira pas à maintenir les conditions actuelles », soulignent-ils.

L’étude conclut que d’ici le milieu de ce siècle, même dans un scénario à faibles émissions, la glace de l’Arctique central diminuera. Et la glace épaisse de plusieurs années deviendra « une chose du passé ». Dans ces conditions, de la glace estivale formée localement persistera dans la dernière zone de glace, mais d’une épaisseur de seulement un mètre. Dans tous les autres scénarios, la glace disparaîtra complètement.

De bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles

De bonnes nouvelles et de mauvaises nouvellesIl y a de bonnes nouvelles : dans le scénario le plus optimiste, certains phoques, ours et autres créatures pourraient survivre, comme ils le font actuellement dans des conditions estivales similaires dans tout l’ouest de l’Alaska et certaines parties de la baie d’Hudson.

Mais il y a aussi d’autres mauvaises nouvelles : dans le scénario d’émissions les plus élevées, d’ici 2100, la glace ne se formera même pas localement. « Il n’y aura plus de glace estivale nulle part, et plus aucun écosystème dépendant de la glace & rdquor;, préviennent les scientifiques. Et il n’y aura plus de phoques, plus d’ours.

« Cela ne veut pas dire que ce sera un environnement stérile et sans vie », a déclaré Newton. « De nouvelles choses vont émerger, mais cela peut prendre un certain temps pour que de nouvelles créatures occupent cette zone. & Rdquor;.

Les poissons, les diatomées ou d’autres biotes peuvent provenir de l’Atlantique Nord, mais on ne sait pas s’ils pourraient y survivre toute l’année. Car, comme le soulignent les chercheurs, « il fait peut-être plus chaud, mais la rotation de la planète autour du Soleil ne changera pas, et tout nouvel occupant, y compris les organismes photosynthétiques, devra faire face au long hiver arctique sans soleil & rdquor;.

Les chercheurs veulent voir le bon côté. Si le monde progresse suffisamment et ralentit l’émission de carbone dans l’atmosphère au cours du 21e siècle, la région arctique pourrait tenir assez longtemps pour que les températures recommencent à baisser et la « dernière zone de glace » pourrait commencer à se développer à partir de nouvelles.

Des scientifiques revendiquent des aires marines protégées

Des scientifiques revendiquent des aires marines protégéesSi la « dernière zone de glace » doit être préservée, soulignent les chercheurs, la formation de aires marines protégées à travers l’Arctique. Parce que cet océan et ses côtes abritent des milliards de dollars de réserves de pétrole et de gisements minéraux comme le nickel et le cuivre. Et à mesure que la glace se dissipe et que les eaux s’ouvrent en été, la pression pour creuser, forer et ouvrir des couloirs de transport augmentera, avec le risque de contamination qui en résulte. En fait, la compagnie pétrolière russe Rosneft possède déjà des baux dans certaines zones qui ont traditionnellement «alimenté» la «dernière zone de glace».

« Des déversements de pétrole et de polluants industriels ou agricoles ont été identifiés comme des dangers potentiels », recueillent les chercheurs dans le rapport.

Jusqu’à présent, seul le Canada s’est mobilisé. En 2009, il a créé le Aire marine protégée Tuvaijuittuq, 320 000 kilomètres carrés, sur le territoire inuit du Nunavut. Il couvre le tiers médian de la « dernière zone de glace ». La zone a ainsi été protégée contre l’exploitation minière, le transport et d’autres développements pendant cinq ans.. Le Canada envisage une protection permanente pour cette zone.

Le reste de la région se trouve dans les Territoires du Nord-Ouest canadiens, favorables à l’exploitation minière, et a jusqu’à présent résisté à la déclaration de protection, et au large du Groenland, qui a jusqu’à présent abordé le problème de manière évasive.

