La dernière pluie de météores de 2021 culmine ce soir

Si vous avez pris du retard sur vos souhaits d’étoile filante cette année ou si vous souhaitez augmenter vos chances, vous avez un autre événement céleste dont vous pouvez profiter en 2021. La pluie de météores des Ursides (les Ursides) est à nos portes juste avant Noël, et vous pouvez en profiter ce soir, en supposant que le froid des nuits d’hiver ne vous dérange pas. Avec le bon équipement et les bonnes conditions météorologiques, vous pourriez prendre de superbes photos juste à temps pour les fêtes et les dîners de Noël à venir.

Quand regarder la pluie de météores des Ursides

La pluie de météores des Ursides se produit le matin du 22 décembre, bien que vous puissiez la repérer dans le ciel du 17 au 26 décembre.

Un problème avec la pluie de météores des Ursides de cette année concerne la Lune, qui sera principalement visible. La pleine Lune s’est produite le 18 décembre, donc la majeure partie de sa surface réfléchira la lumière vers la Terre. En conséquence, le ciel sera plus lumineux que les fans de pluie de météores ne le souhaiteraient.

Un autre problème à prendre en compte est votre emplacement sur la planète. Ceux d’entre vous qui cherchent à profiter de la pluie de météores Ursid au sud de l’équateur, où il fait beau et chaud, n’ont pas de chance. Vous devrez vous rendre dans l’hémisphère nord pour attraper les dernières étoiles filantes de 2021, car c’est le seul endroit où elles seront visibles. Emportez un manteau chaud si vous prévoyez de vous aventurer dans le froid de la nuit.

Comme son nom l’indique, les Ursides sont liés à la Ourse Mineure, que vous connaissez peut-être sous le nom de Petite Ourse. C’est l’élément céleste qui vous aidera à les localiser. Leur radiant (point d’origine) est la Petite Ourse.

Pour profiter au maximum de la dernière pluie de météores de l’année, vous devrez vous éloigner des lumières de la ville. Comme l’éclat de la Lune, ils pourraient également gâcher votre expérience. Cela permettra à vos yeux de s’adapter au ciel sombre et de repérer les pluies de météores.

Comment photographier les dernières étoiles filantes de 2021

Vous pouvez vous attendre à environ cinq météores par heure pendant la douche Ursid. Cela suppose que la Lune ne vous en cache pas certains. Autrement dit, vous pourriez être coincé dans le froid pendant une période plus longue à cause de la récente pleine lune. Vous aurez envie de vous allonger sur le dos pour profiter du spectacle. Par conséquent, vous pourriez avoir besoin d’équipements de plein air supplémentaires pour cette aventure.

Le photographe Mark Wallheiser a donné à CNN quelques conseils sur la capture de la pluie de météores Ursid à la caméra cette année. Wallheiser filme des pluies de météores depuis environ 45 ans.

Vous aurez besoin d’un trépied et d’un appareil photo avec des capacités d’exposition longue. En ce qui concerne les objectifs, vous aurez besoin d’un équipement prenant en charge f/2,8 ou plus rapide. Si vous voulez d’autres objets à côté des étoiles filantes, ils devront avoir un éclairage similaire au ciel. C’est ce que conseille le photographe.

Même avec le bon équipement photo, vous devrez peut-être attendre pour obtenir votre cliché parfait. Encore une fois, l’éclat de la Lune pourrait gâcher la pluie de météores Ursid de cette année.

La NASA conseille aux astronomes d’attendre que la Lune se couche pour assister au spectacle. Cela se produira vers 00h30 le 22 décembre.