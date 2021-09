La dernière porte se ferme sur les espoirs de retour de Nico Hulkenberg en F1

in

La carrière de Nico Hulkenberg en tant que pilote de Formule 1 semble être terminée après avoir admis que sa dernière chance pour un siège en 2022 était partie.

L’Allemand espérait un retour sur la grille à temps plein après deux saisons d’absence et sa meilleure opportunité semblait être avec Williams.

Cependant, cette option a disparu cette semaine lorsqu’Alex Albon a été nommé aux côtés de Nicholas Latifi à la suite du déménagement de George Russell chez Mercedes pour la saison prochaine.

Il y avait encore une dernière lueur d’espoir pour Hulkenberg sous la forme d’Alfa Romeo, mais il semble qu’ils soient plus susceptibles de choisir un pilote plus jeune pour s’associer à Valtteri Bottas à Nyck de Vries, Guanyu Zhou ou Theo Pourchaire.

‘The Hulk’ est le pilote de réserve officiel d’Aston Martin et il a remplacé à deux reprises lorsque l’équipe était connue sous le nom de Racing Point l’année dernière, Sergio Perez et Lance Stroll ont chacun été testés positifs pour COVID-19 et ont raté trois courses combinées.

Mais même s’il subsiste un léger doute sur le maintien de Sebastian Vettel pour une deuxième saison, Hulkenberg pense que toutes les portes lui sont désormais fermées.

“Il n’y a pas de discussions avec Alfa Romeo”, a confirmé Hulkenberg à BILD. « Cela aurait été la dernière option pour un siège permanent en 2022 après que toutes les autres aient été prises.

“La vie continue. J’ai des demandes passionnantes d’autres séries de sport automobile, donc je ne suis pas pressé de prendre une décision. Je vais tout arranger et voir comment ça se passe.

Le joueur de 34 ans a déclaré en juillet que s’il n’avait pas obtenu de pilote pour 2022, “le chapitre de la Formule 1 est clos pour moi” – et c’est maintenant ce qui semble s’être produit.

Même si, après avoir remporté les 24 Heures du Mans 2015, les courses d’endurance semblent être une prochaine étape naturelle, il reste également une possibilité que Hulkenberg suive Marcus Eriksson et Romain Grosjean en IndyCar.

Il a été rapporté début août que des pourparlers avaient commencé pour que l’ancien pilote Williams, Renault et Force India rejoigne l’équipe Ed Carpenter Racing, participant aux courses sur route/rue.

Hulkenberg détient le record indésirable en Formule 1 pour avoir commencé le plus de courses sans monter sur le podium, 179, bien qu’il ait marqué 521 points en carrière.

Il a également pris la pole position lors d’une séance de qualification affectée par la pluie pour Williams au Grand Prix du Brésil 2010 avant de terminer huitième de la course.

