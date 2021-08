La dernière position de DeSantis COVID est le «socialisme» ⋆ 10z viral

Alors que le nombre de cas de COVID augmente en Floride, les talk-shows libéraux opportunistes prennent davantage de photos du gouverneur Ron DeSantis, un candidat potentiel à la présidentielle de 2024. Il n’est jamais trop tôt pour l’enterrer.

Matin Joe régulier Dave Aronberg, le procureur démocrate du comté de Palm Beach, a affirmé à deux reprises aujourd’hui que la position du gouverneur de Floride Ron DeSantis sur Covid constitue – de toutes choses –“socialisme.”

Mika Brzezinski l’a amorcé mélodramatiquement en suggérant que vous vous opposeriez également à DeSantis, si « vous obtenez réellement des informations correctes sur la science, et non pas un tas de théories du complot stupides, folles et dirigées par Trump qui pourraient vous tuer ».

Aronberg a fait valoir que les décrets de DeSantis et les lois récentes, qui préemptent l’autorité des juridictions locales pour adopter les règles de Covid, « ressemble au socialisme que DeSantis et d’autres continuent de condamner ». Aronberg a donné comme exemple une loi récemment adoptée qui empêche les entreprises privées de demander aux clients leur statut vaccinal, et a répété quelques instants plus tard son accusation de «socialisme» digne de rire.

Si la loi de Floride est du « socialisme », dommage que Mika n’ait pas interrogé Aronberg sur les 10 États – qui ont tous opté pour Biden en 2020 – qui ont adopté des lois vraiment insensées interdisant aux employeurs d’interroger les candidats sur leur HISTORIQUE DE CONDAMNATION CRIMINELLE ! Car de quel droit un employeur a-t-il de savoir s’il embauche un criminel condamné ! ?

Et puis, bien sûr, il y a les projets de loi sur les «droits de vote» que les démocrates poussent et qui fédéraliseraient largement les élections, privant les États d’une grande partie de leur autorité. Ce socialisme aussi, procureur de la République Dave ?

Dave Aronberg, un habitué de Morning Joe, affirmant que la position du gouverneur de Floride Ron DeSantis sur Covid constitue du «socialisme» a été parrainé en partie par Lexus, Liberty Mutual et USPS.

Voici la transcription.

MSNBC

Matin Joe

8/2/21

6 h 17 HAE

DAVE ARONBERG : Vous devez comprendre que la principale motivation du gouverneur DeSantis est de devenir le candidat républicain à la présidence en 2024. Et c’est pourquoi il s’engage dans cet art de la performance au lieu d’une bonne politique publique.

. . .

MIKA BRZEZINSKI : Ceci est exagéré, Dave Aronberg, mais si vous êtes un parent en Floride et que vous ne dépendez pas de Facebook pour vos nouvelles, vous obtenez donc des informations correctes sur la science, et pas un tas de théories du complot stupides, folles et conduites par Trump qui pourraient vous tuer.

Si vous êtes un parent qui ne fait pas cela et que vous voulez que votre enfant aille à l’école et soit en sécurité et que tous les autres enfants portent des masques jusqu’à cette augmentation en Floride, ce qui en fait le numéro un dans le pays pour les cas de coronavirus et , bien sûr, seules les personnes non vaccinées sont mortes après avoir été seules sous ventilateur dans un hôpital. Si vous faites partie de ces parents qui ne veulent pas que cela arrive à leurs enfants, ou qu’ils le leur ramènent à la maison, avez-vous un recours pour que votre enfant aille à l’école et ne contracte pas un virus mortel à ce point?

ARONBERG : Pas légalement, Mika. Il existe une immunité souveraine, et le gouverneur a fait adopter une loi lors de la dernière session qui supprime les gouvernements locaux en ce qui concerne ces directives, l’État peut les anticiper et comme il l’a fait. Il l’a fait par décret et il est autorisé à le faire en Floride.

Il est ironique que les mêmes politiciens qui revendiquent toujours le contrôle local, et les gens qui disent que les élus locaux sont les plus proches du peuple, et qu’ils devraient être respectés et responsabilisés. Eh bien, maintenant vous les voyez être préemptés.

Cela ressemble beaucoup au socialisme que Desantis et d’autres continuent de condamner. C’est comme cette nouvelle loi qu’ils ont adoptée qui empêche les entreprises privées de poser des questions sur les vaccinations de leurs clients. Tc’est une chose qui ressemble au socialisme qu’ils adorent critiquer ! Voilà pour la libre entreprise.

. . .

MIKA : Oui, Dave Aronberg, procureur général du comté de Palm Beach, merci beaucoup.