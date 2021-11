La dernière promesse de Solskjaer a une nouvelle mélodie alors que Lingard et Van de Beek apprennent le destin

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a insisté sur le fait que l’absence de pauses internationales depuis quatre mois maintenant donnerait des chances à Donny van de Beek et Jesse Lingard.

Les deux joueurs ont eu du mal à gagner du temps de jeu cette saison et ont donc eu des liens de transfert avec un éloignement. Curieusement, ils n’ont tous deux joué que 154 minutes cette saison, principalement sur le banc.

Van de Beek a joué cinq fois, tandis que Lingard a fait huit sorties. Des rapports plus tôt cette semaine ont révélé que Solskjaer promis à la paire un plus grand rôle en réunions pendant l’été.

Le manager aurait admis avoir « surjoué » certains joueurs et voulu équilibrer la balance. Cependant, cela ne s’est pas produit et La colère de Lingard face à la situation a émergé.

L’avenir de l’Anglais n’est de toute façon pas clair, son contrat expirant l’année prochaine. Van de Beek, cependant, est une arrivée relativement nouvelle mais il veut sortir en janvier.

Solskjaer a promis publiquement aux joueurs plus de temps de jeu à plusieurs reprises déjà cette saison. Cependant, ses derniers commentaires avaient un nouveau ton, après la dernière pause internationale de 2021.

« La bonne chose à propos de cette période maintenant, c’est que nous n’avons pas de pause internationale, pas de distractions », a déclaré le manager sur le site officiel du club.

« C’est nous, nous sommes ici ensemble pendant quatre mois jusqu’à la prochaine trêve internationale.

« Nous savons que nous devons faire mieux, nous savons que nous n’avons pas joué aussi bien que possible.

« Nous devrions faire mieux, nous pouvons faire mieux. Je suis sûr que nous ferons mieux.

United affrontera Watford samedi avant de faire face à une séquence cruciale de cinq matchs. Ils complètent leur groupe de Ligue des Champions en affrontant Arsenal et Chelsea en Premier League.

Solskjaer a ajouté que toute l’équipe sait qu’il a confiance en eux pour livrer en cas de besoin.

Solskjaer soutient les stars de Man Utd

« Tout ce que j’ai vu cette semaine à l’entraînement est de très bon augure ; ils ont été brillants, ils ont pris soin d’eux-mêmes quand ils étaient absents, et il est important maintenant que le match de Watford marque le début de ce qui va arriver », a-t-il déclaré.

« Oui [the whole squad can play a part], ils seront [needed]. Les joueurs le savent.

«Je sais que certains ont été déçus par le temps de jeu, mais ils savent que lorsque vous jouez tous les trois jours, il n’y a que deux jours de récupération entre les deux.

«Nous les apprécions et nous avons besoin d’eux et d’être une équipe performante à la fin de la saison. Tout le monde va jouer son rôle à différentes périodes de la saison, certains plus que d’autres.

United revient de la pause internationale après avoir perdu six de ses 12 derniers matches.