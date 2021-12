La dernière promotion Apple Pay offre des économies chez Columbia, Guess et plus encore

Le dernier Apple Pay est là et il s’agit de marquer « le cadeau parfait pour tous ceux que vous aimez ».

Dans un e-mail aux clients Apple Pay, Apple propose des offres en ligne exclusives avec un certain nombre de marques si vous achetez avec Apple Pay entre aujourd’hui et le mercredi 15 décembre.

Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les détaillants inclus et les offres individuelles de chacun d’eux :

1-800-Flowers : 15 $ de rabais lorsque vous dépensez 39,99 $ ou plus avec le code promotionnel APPLEPAY Alex et Ani : 15 $ de rabais sur une sélection de bijoux à plein prix lorsque vous dépensez 75 $ ou plus avec le code promotionnel APPLEPAY alice + olivia : 20 % de réduction lorsque vous dépensez 250 $ ou plus sur la mode féminine avec le code promotionnel APPLEPAY Bed Bath & Beyond : 15 % de récompenses My Funds lorsque vous magasinez dans l’application, à utiliser pour un achat futur BJ’s Wholesale Club : 25 $ de réduction lorsque vous dépensez 150 $ ou plus Columbia : 15 % de réduction achats sur columbia.com Elizabeth Arden : 30 % de réduction plus sérum de rétinol gratuit et expédition par voie terrestre gratuite lorsque vous dépensez 100 $ ou plus avec le code promotionnel APPLEPAY GOAT : jusqu’à 30 % de réduction sur une sélection de baskets et vêtements GUESS : 20 % de réduction et expédition par voie terrestre gratuite lorsque vous dépensez 125 $ ou plus Gymboree : 10 $ de rabais lorsque vous dépensez 40 $ ou plus avec le code promotionnel APPLEPAY Harry & David : 15 $ de rabais lorsque vous dépensez 79,99 $ ou plus avec le code promotionnel APPLEPAY MR PORTER : 15 % de rabais sur une sélection de vêtements de luxe pour hommes à prix plein avec le code promotionnel APPLEPAY NET-A-PORTER : 15 % de réduction sur une sélection de femmes de luxe à prix plein jurez avec le code promo APPLEPAY Ray-Ban : 30 % de réduction sur les styles personnalisés avec le code promotionnel APPLEPAY Stadium Goods : livraison gratuite au sol sur les baskets et les vêtements de rue dans l’application Stadium Goods The Children’s Place : 10 $ de réduction lorsque vous dépensez 40 $ ou plus avec le code promotionnel APPLEPAY

Toutes les offres nécessitent que vous utilisiez Apple Pay lors d’un achat et un certain nombre d’entre elles nécessitent que vous saisissiez le code promotionnel APPLEPAY à la caisse. Assurez-vous de savoir ce qui est requis avant de faire votre achat !

Toutes les promotions sont disponibles à partir d’aujourd’hui et expireront le mercredi 15 décembre.

