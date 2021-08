La dernière promotion de T-Mobile comprend une ligne de service gratuite

Trouver le bon moment pour changer d’opérateur téléphonique est toujours un combat. Si vous avez la peine de quitter un transporteur pour un autre, vous voudrez vous assurer que vous obtenez une meilleure offre et un meilleur service. C’est encore plus compliqué lorsque vous avez plusieurs membres de la famille sur le même plan. C’est pourquoi la dernière promotion de T-Mobile vaut le coup d’œil pour les clients nouveaux et actuels. Pendant une durée limitée, les clients T-Mobile sur les plans tarifaires éligibles peuvent obtenir une troisième ligne gratuitement.

T-Mobile n’a pas encore officiellement annoncé la grande promotion, mais un utilisateur de Reddit a partagé tous les détails pertinents. L’accord a commencé le 2 août, ce qui signifie que tout le monde devrait pouvoir en profiter dès maintenant. Les nouveaux clients devront activer au moins trois nouvelles lignes vocales pour être éligibles à l’offre. Les clients monolignes existants doivent activer au moins deux lignes téléphoniques supplémentaires. Fondamentalement, vous devez vous retrouver avec trois lignes pour que l’offre s’applique à votre compte.

Les trois plans suivants sont éligibles pour la ligne gratuite : Essentials, Magenta et Magenta MAX. Il existe également des plans d’affaires sélectionnés qui sont éligibles pour l’accord. Les plans tarifaires réduits et les plans ciblant des segments démographiques spécifiques (55 ans et plus, militaires, premiers intervenants, etc.) ne sont pas admissibles.

Combinez la promotion T-Mobile avec d’autres offres

Mieux encore, cette offre est cumulable avec d’autres offres. Par exemple, T-Mobile propose actuellement une offre à durée limitée qui vous permettra de conserver votre téléphone lorsque vous changez d’opérateur. En plus de couvrir les frais de carte SIM et d’assistance pour le téléphone, T-Mobile vous enverra également jusqu’à 650 $ sur une carte prépayée virtuelle pour vous aider à payer votre téléphone. Voici tous les appareils éligibles :

Iphone Apple: 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (2020), 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max

Google Pixel : 2, 2 TG, 3, 3 TG, 4, 4 TG

Samsung : Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy Note8, Galaxy Note9, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy Note10, Galaxy Note10+ (4g), Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ (4g), Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G

On ne sait pas combien de temps durera cette promotion, donc si cela ressemble à quelque chose dont vous pourriez vouloir profiter, faites-le dès que possible. N’oubliez pas de consulter le hub des offres de T-Mobile sur le site Web de l’opérateur pour voir s’il existe d’autres offres que vous pouvez cumuler avec cette promotion.

