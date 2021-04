La dernière promotion Fast And Furious 9 de Vin Diesel encourage les fans à retourner au cinéma

En ce qui concerne ce que nous pouvons attendre de F9, l’histoire suivra Dom et le gang entrer en collision avec Jakob Toretto de John Cena, le frère estranger de Dom et Mia. Jakob s’est allié à Cipher de Charlize Theron, le principal méchant de Le destin des furieux, bien que les détails de ce qu’ils espèrent accomplir au-delà du simple fait de faire de la vie de Dom un enfer restent à voir. F9 ramènera également Han Lue de Sung Kang en jeu, tandis que les autres nouveaux arrivants rejoignant Cena incluent Cardi B, Anna Sawai et Michael Rooker.