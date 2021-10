La dernière proposition dans le monde du football : des pauses de 25 minutes

16/10/2021 à 13:46 CEST

La FIFA a apporté de nombreux changements ces derniers temps dans le monde du football. Du VAR aux cinq remplacements, en passant par des changements divers et différents dans le fonctionnement et l’organisation du roi du sport, le football. Eh bien, le dernier a à voir avec la durée de la pause entre la première et la seconde moitié du match.

Et c’est que les dirigeants de la Conmebol auraient proposé une modification dans les pauses des rencontres. Lors de la dernière réunion du Conseil de la FIFA, les dirigeants de la Conmebol présents avaient proposé de modifier la durée de la pause, qui passerait de vingt-cinq minutes aux quinze minutes actuellement établies.

Cependant, ce n’est pas une modification qui cherche le bien-être du footballeur, en pensant à son repos. Bien au contraire. Il s’agit plutôt d’une proposition en vue du divertissement et du marketing, une manière d’apporter ce qui se passe aux États-Unis. Aún así, la propuesta no ha tenido mucho éxito pero lo cierto es que, como mínimo, está incluida en el orden del día de la reunión del próximo 27 de octubre, donde se debatirá y votará sobre los posibles cambios en el reglamento del mundo del football.

Ladite modification proposée par les dirigeants de la Conmebol, aurait pour seul but d’avoir plus de temps pendant les pauses pour les questions de publicité commerciale et de financement. Même les quelques possibilités d’aller de l’avant, cela a déjà été prouvé dans certains tournois.