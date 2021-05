La dernière proposition d’Uniswap appelle au financement d’une organisation de défense réglementaire du DeFi

Uniswap mène actuellement un processus de vote sur sa dernière proposition visant à savoir si la gouvernance d’UNI devrait allouer 1 à 1,5 million d’UNI, d’une valeur de 26 millions de dollars à 40 millions de dollars au prix actuel, pour financer une opération politique visant à défendre le protocole et DeFi contre les menaces légales et réglementaires.

Au moment de la rédaction, 68,69% des votes sont en faveur de la proposition, mais il reste encore trois jours au vote.

Selon la proposition intitulée Funding a Political Defense of DeFi, l’idée est de créer et de financer une organisation supervisée par la communauté qui financerait les groupes politiques existants et nouveaux engagés dans la politique cryptographique / le lobbying.

Étant donné que les gouvernements réfléchissent à la manière de réglementer la finance décentralisée, «nous devons défendre l’écosystème et les idéaux décentralisés», suggère-t-il.

L’objectif sera d’éduquer les décideurs politiques à prévenir les menaces réglementaires, juridiques, politiques et fiscales pesant sur DeFi, à clarifier la réglementation, à faire progresser les lois pour soutenir l’espace et à inciter les communautés de gouvernance des autres protocoles DeFi à contribuer à l’effort.

La nécessité d’une telle organisation est urgente car les gouvernements du monde entier s’empressent de réglementer les projets sans être correctement informés de leurs avantages.

«Actuellement, DeFi n’est pas à la table, mais au menu», prévient-il.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.