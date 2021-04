La dernière publicité anti-Apple d’Intel a une erreur embarrassante – .

Intel est tellement terrifié par le processeur Apple M1 qui alimente les derniers mini-ordinateurs MacBook Air, Pro et Mac qu’il a lancé une vaste campagne de marketing pour montrer au monde à quel point les puces Intel sont bonnes et pourquoi les gens ne devraient pas acheter de MacBook alimentés par M1. Les MacBook M1 ont reçu des critiques élogieuses pour leur puissance, leur vitesse et leur autonomie, des caractéristiques que les ordinateurs portables Intel ne peuvent pas tout à fait égaler. Intel n’a peut-être pas seulement peur des appareils M1, mais de ce qu’ils représentent. Apple n’est guère le leader du marché dans l’industrie des ordinateurs portables, mais son succès avec les appareils alimentés par ARM devrait finir par motiver d’autres fabricants de PC à investir davantage dans des ordinateurs portables qui n’ont pas Intel à l’intérieur. Cela se produit déjà sur le marché des smartphones, où plusieurs entreprises qui ne comptaient que sur les puces Qualcomm ont suivi l’exemple d’Apple et ont commencé à fabriquer leurs propres chipsets.

La campagne publicitaire anti-M1 d’Intel a fait l’objet de nombreuses critiques pour la manière dont elle a été menée. Intel a présenté des critères de référence triés sur le volet pour mettre en évidence les avantages des ordinateurs portables Windows 10 par rapport aux MacBook M1. Il a embauché Justin Long pour apparaître dans des publicités similaires à la campagne «Je suis un Mac» d’Apple et a sponsorisé d’autres vidéos sur YouTube faisant la promotion des puces Intel. Dans une tournure comique des événements, le nombre de « Je n’aime pas » a dépassé les « J’aime » pour ces publicités sur YouTube. La campagne Intel a également présenté des erreurs notables, Intel se moquant accidentellement d’un PC dans l’une des publicités. Mais le plus récent est le meilleur à ce jour – Intel vient d’utiliser un MacBook Pro pour promouvoir «le meilleur processeur au monde sur un ordinateur portable fin et léger».

L’annonce suivante est apparue sur Reddit, montrant un homme avec des écouteurs jouant apparemment à un jeu sur un ordinateur portable – plus sur la partie jeux plus tard. Ce n’est peut-être pas immédiatement clair, mais certaines personnes ont rapidement réalisé que l’ordinateur portable était un MacBook Pro et l’ont souligné sur Twitter.

Regardez de plus près l’ordinateur portable qu’il utilise…. pic.twitter.com/DeI8VSh4tD – juin🏳️‍⚧️ (@juneforceone) 7 avril 2021

La taille et la conception du trackpad combinées au clavier indiquent que nous examinons un MacBook, ou un sosie de MacBook, parmi lesquels il y en a beaucoup. Mais l’image qu’utilise Intel provient d’une série de photos disponibles sur .. Intel a placé son logo sur la partie de l’image qui montrerait deux ports USB-C à côté d’une prise casque dans le même emplacement de port que sur le MacBook Pro. Explorez la collection Millennial Man Playing Computer Game sur un ordinateur portable à la maison, et vous obtiendrez différentes versions de l’image qui nous montrent que nous regardons un MacBook Pro 16 pouces avec une souris magique à côté. Le MacBook 16 pouces utilise toujours une puce Intel, mais il devrait passer aux puces de la série M cette année.

Il ne fait aucun doute que «l’homme du millénaire» joue sur l’ordinateur portable. Il a les écouteurs et la position de sa main gauche sur le clavier indique qu’il navigue dans un personnage dans un jeu – ou qu’il fait au moins semblant de jouer à un jeu. Ce qui est ironique, c’est qu’Intel a spécifiquement critiqué les MacBook M1 pour ne pas être très doués pour jouer à des jeux informatiques. Mais c’est quelque chose que vous pourriez dire à propos de n’importe quel MacBook alimenté par Intel. Les ordinateurs portables d’Apple n’ont jamais été parfaits pour les jeux.

Intel pourrait-il discrètement faire de la publicité pour les MacBook Intel par rapport aux modèles M1? Ce n’est certainement pas le cas car l’annonce fait référence à un processeur particulier. Intel affirme que l’Intel Core i7-1185G7 est le «meilleur processeur au monde». MacRumors note que cette puce Intel particulière n’est utilisée dans aucun Mac.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.