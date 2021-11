Pep Guardiola a eu des mots durs à dire sur le dernier match de Manchester City contre Manchester United.

L’Espagnol s’adressait aux médias avant le match, qui est diffusé en direct sur talkSPORT, et en a minimisé l’importance malgré le fait que son équipe ait cinq points de retard sur Chelsea.

.

Guardiola est sorti de bonne humeur avant le derby de Manchester

Après avoir perdu du terrain dans la course au titre le week-end dernier après avoir perdu 2-0 à domicile contre Crystal Palace, Guardiola sait que son équipe ne peut plus se permettre de perdre des points.

Cependant, ils affrontent une équipe de United qui cherche désespérément à éviter une répétition de son dernier match à domicile alors qu’elle était gênée par Liverpool.

« Je ne le sens pas », lorsqu’on lui a demandé si le derby signifiait plus autour du club.

« Je me réveille le matin, je suis ici pour cette bulle, puis 10-14 heures ici et après rentrer à la maison, je ne suis pas dans les restaurants, je ne connais pas l’ambiance.

« Je peux imaginer pour les deux côtés que c’est normal. L’émotion, essayer de gagner le derby et bien faire. Je dois avoir froid. Pour savoir exactement ce que nous devons faire, pour faire de notre mieux. Pas plus que ça.

getty

Guardiola sera désespéré pour trois points

« Nous avons fait de bons matchs contre eux, peut-être pas de bons résultats. Sauf un match la saison dernière, c’était un peu ennuyeux, les deux équipes avaient un peu peur.

«Ils étaient hors de la Ligue des champions, jouaient cinq à l’arrière à Leipzig et ils n’ont pas pu gagner la Ligue Europa. Nous n’étions pas non plus dans un bon moment.

« Ils sont si bons à l’avant, maintenant [with] Cristiano Ronaldo, ils sont encore meilleurs. On connaît la qualité qu’ils ont, en général on fait un bon match en Carabao Cup.

« Bon match là-bas et à domicile. Nous étions nous-mêmes lorsque nous avons joué contre eux – parfois nous gagnons, parfois nous perdons.

.

Guardiola n’a pas le meilleur des records contre Solskjaer

Et lorsqu’on lui a demandé si le derby était le plus gros match de City, Guardiola a répondu : « Je ne pense pas, c’est peut-être pour certaines personnes.

«Nous essayons de traiter chaque match avec importance. Bien sûr, les derbies sont spéciaux pour de nombreux problèmes sentimentaux, mais nous voulons les mêmes résultats. »

