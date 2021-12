La dernière saison de cette série Netflix palpitante est sortie

Décembre s’annonce comme un mois assez chargé, plein de nouveau contenu passionnant de Netflix. Pour ne citer que quelques exemples, nous aurons de nouveaux films super buzz sur lesquels les critiques salivent déjà (Le pouvoir du chien, La main de Dieu). Plus des tonnes de nouveaux spectacles et de nouvelles saisons de spectacles existants, comme les deuxièmes saisons de The Witcher et Emily à Paris. Pendant ce temps, le 1er décembre nous a également offert une nouvelle saison d’un favori des fans: Lost in Space, qui se termine en fait avec cette troisième et dernière saison.

Au cours des huit nouveaux épisodes de cette saison, les enjeux sont plus élevés que jamais. Et Netflix prévient, sinistrement, que les instincts de survie de la famille Robinson seront confrontés à l’épreuve ultime. « Après un an de piégeage sur une planète mystérieuse, Judy, Penny, Will et le robot doivent mener les 97 jeunes colons dans une évacuation déchirante », explique le matériel de presse de Netflix. « Mais pas avant que des secrets ne soient découverts qui changeront leur vie pour toujours. »

La saison 3 de Lost in Space est désormais diffusée sur Netflix

La fin est proche. Regardez une nouvelle bande-annonce pour la dernière saison de #LostinSpace, arrivant le 1er décembre sur Netflix pic.twitter.com/euaBFU4Ud6 – Perdu dans l’espace sur Netflix (@lostinspacetv) 10 novembre 2021

Mais cela ne s’arrête pas là. Cette saison, John et Maureen (accompagnés de Don) doivent se battre contre vents et marées pour retrouver leurs enfants. « Les Robinsons devront relever le défi émotionnel de ne pas seulement être perdus, mais d’être séparés de ceux qu’ils aiment. »

Comme eux aussi, oh oui, font face à la menace extraterrestre la plus dure à ce jour.

Le showrunner Zack Estrin a déclaré au début de l’année dernière que l’équipe derrière le spectacle le considérait toujours comme une trilogie. Donc, cela dit, il semble arriver à sa conclusion naturelle. Ne pas débrancher trop tôt, en d’autres termes. Produit par Legendary Television, Lost in Space met en vedette Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio et Parker Posey.

La première saison a fait ses débuts sur Netflix en avril 2018. La deuxième saison a fait ses débuts sur le streamer l’année suivante (en décembre 2019).

L’émission, qui se déroule 30 ans dans le futur, est une réimagination moderne de la série télévisée de science-fiction classique des années 1960. Il imagine une époque où la colonisation spatiale est désormais une réalité. La famille Robinson au cœur de Lost in Space entreprend de construire une autre vie au-delà de la Terre. « Mais lorsque les nouveaux colons se retrouvent brusquement déviés en route vers leur nouvelle maison », explique Netflix, « ils doivent forger de nouvelles alliances et travailler ensemble pour survivre dans un environnement extraterrestre dangereux, à des années-lumière de leur destination d’origine.

Réaction du public

Wow. Je me souviens quand j’ai regardé le premier épisode de #LostInSpace il y a 3 ans, et j’en suis immédiatement tombé amoureux. J’ai attendu longtemps la saison 3 – tous les personnages m’ont tellement manqué. Bravo @lostinspacetv, bravo. Hâte de voir le reste de la saison ! pic.twitter.com/kREtTXrUyp – KylerMaker (@KylerMaker) 30 novembre 2021

Revue de la saison 3 de #LostInSpace : la dernière sortie de Netflix de science-fiction est le meilleur du spectaclehttps://t.co/hRodtf0iuL pic.twitter.com/G4GQUT6ORE – Radio Times (@RadioTimes) 1er décembre 2021

#LostInSpace sort demain sur Netflix, et c’est génial de rattraper la famille Robinson et leur robot une dernière fois. Des mystères sont élucidés, la famille essaie de se réunir et il y a encore beaucoup de robots hostiles qui traquent les gens. Attachez-vous, c’est une balade amusante. pic.twitter.com/cy0kEOlw8X – W. Andrew Powell (@wanderpow) 1er décembre 2021

Les téléspectateurs qui ont déjà regardé la nouvelle saison de la série semblent être assez positifs jusqu’à présent, sur la base des commentaires sur les réseaux sociaux. Les premières critiques semblent également aller dans cette direction.

« Bien qu’il ne s’agisse jamais de l’une des séries de première division de Netflix », lit-on dans une critique de la nouvelle saison, « c’était une émission de science-fiction solidement sans prétention et à large éventail et cette dernière saison l’a montrée à son meilleur. Il y a un travail d’effets spéciaux vraiment époustouflant ici, en particulier dans la confrontation finale entre les humains et les robots – un travail CGI qui ne ferait pas honte à la dernière bobine d’un film MCU.

Une scène de la nouvelle saison de « Lost in Space » de Netflix. Source de l’image : Netflix