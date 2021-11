La dernière saison de ‘Narcos: Mexico’ s’ouvre demain

Netflix s’apprête à dire au revoir à l’une de ses séries les plus réussies en Amérique latine ces dernières années, « Narcos: Mexico », qui sera diffusée demain sur la plateforme et qui, dans la présentation de sa bande-annonce finale, anticipe une clôture pleine d’action.

Les deux premières saisons étaient centrées sur Miguel Ángel Félix Gallardo, interprété par Diego Luna, mais l’acteur ne fera plus partie de ce dernier opus. Qui remplacera désormais le protagoniste sera José María Yazpik dans le rôle d’Amado Carillo Fuentes, ou mieux connu sous le nom de « Seigneur des cieux », amenant le spectateur à être témoin de l’intérieur du cartel de Juarez et du côté le plus violent des guerres entre les gangs de la drogue.

« Alors que les cartels nouvellement indépendants luttent pour survivre aux bouleversements politiques et à l’escalade de la violence, une nouvelle génération de barons de la drogue mexicains émerge. Mais dans cette guerre, la vérité est la première victime, et chaque arrestation, meurtre et exécution ne font que chasser la vraie victoire… », annonce Netflix à propos de la fin de « Narcos : Mexico ».

« Le chaos apporte de bonnes opportunités », explique dans la bande-annonce le personnage d’Amado Carrillo, l’un des trafiquants de drogue qui se bat pour la place laissée vacante par Gallardo.

« Une nouvelle génération de patrons de la drogue se bat pour le pouvoir, la presse cherche la vérité, et les agents de l’État marchent sur la fine ligne entre justice et corruption », résume Netflix dans la description de la bande-annonce officielle qui apparaît sur la chaîne YouTube du service de streaming.

Après la fin de la saison dernière avec l’incarcération du «chef des patrons», il se concentrera désormais sur les années 1990, lorsque le cartel de Guadalajara dirigé par Gallardo perd son hégémonie et que la guerre commence entre les différents secteurs qui, jusqu’à récemment, travaillaient ensemble.

L’un des visages reconnus qu’il dira présent dans le nouvel opus est celui de Bad Bunny dans le rôle de ‘Kitty’ Paez, un membre du gang appelé Narcos Juniors, un garçon riche qui rejoint le cartel pour de la drogue, de l’argent et la violence

Le casting de retour pour la dernière saison comprend Scoot McNairy, José María Yázpik, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, Matt Letscher, Manuel Masalva, Alejandro Edda et Gorka Lasaosa.

L’un des visages reconnus qu’il dira présent dans le nouvel opus est celui de Bad Bunny dans le rôle de ‘Kitty’ Paez, un membre du gang appelé Narcos Juniors, caractérisé comme un garçon riche qui rejoint le cartel pour la drogue, l’argent et la violence. Le reste du casting est complété par Luis Gerardo Méndez (Víctor Tapia), Alberto Guerra (Ismael ‘El Mayo’ Zambada), Luisa Rubino (Andre Núñez), Alejandro Furth (Ramón Salgado), Lorenzo Ferro (Alex Hodoyan), José Zúñiga (Général Rebollo), Diego Calva (Arturo Beltrán Leyva), Kristen Lee Gutoskie (Dani), Beau Mirchoff (Steve Sheridan), Alberto Ammann, Yessica Borroto, Damatanyi Quintanar, Manuel Uriza et Markin López.