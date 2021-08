La dernière saison d’Ellen est en route, mais les choses ont-elles changé pour l’équipe de la série ?

La saison 19 sera finalement le dernier hourra du Ellen DeGeneres Show à la télévision en journée. À la fin de l’émission, l’émission aura présenté plus de 4 000 invités et produit plus de 3 000 heures de télévision pour les consommateurs. Ses plans pour la dernière saison sont déjà en cours et un initié a déclaré à Fox News que les choses avaient changé dans la série et que “maintenant il y a une structure” sur la façon dont les choses sont faites dans la série. L’initié a également déclaré au média qu’il existait un “environnement légèrement différent” de ce que l’émission faisait dans le passé.