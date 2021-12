La dernière saison d’Insecure d’Issa Rae laisse un héritage durable

S’écartant de mon habitude télévisée habituelle de ne pas regarder une émission avant la troisième saison ou même d’avoir été interrompue pendant près d’une décennie, je suis arrivé à Insecure juste à temps, lors de sa première pendant ma dernière année à l’Université Howard il y a cinq ans.

J’ai vécu chaque moment avec mes pairs – les monologues de rap maladroits d’Issa Dee (Issa Rae) avec elle-même dans le miroir, son amitié farouchement intime avec Molly (Yvonne Orji), son « vont-ils, ne voudront-ils pas » danser avec elle petit ami Lawrence (Jay Ellis), et le backshot entendu à travers le monde à la fin de la première saison. L’expérience de visionnage en commun faisait partie intégrante de l’émission, une dynamique dans laquelle les scénaristes ont souvent joué, taquiné et adopté.

Insecure a une place solide dans l’histoire de la télévision. Après la première Wanda at Large de Wanda Sykes en 2003 sur Fox, Insecure – qui a été co-créé par Larry Wilmore – n’est que le deuxième spectacle créé par et mettant en vedette une femme noire. L’amitié au centre de celui-ci était également significative. Nous avons si rarement l’occasion de voir un spectacle avec deux femmes noires à la peau foncée, sans parler de deux femmes noires qui s’aiment profondément. Bien qu’il y ait eu d’autres émissions – Being Mary Jane, Girlfriends, Living Single – qui ont capturé des éléments de ces expériences, les personnages étaient si souvent pleinement formés, déjà excellents et immuables. Sur Insecure, Issa, Molly, Tiffany (Amanda Seales) et Kelli (Natasha Rothwell) devenaient de plus en plus. C’était quelque chose d’inédit : des œuvres noires précieuses, belles et dignes en cours.

Au cours de ces dernières années, ce sont ces simples actes de représentation, combinés à l’humour et au cœur d’Insecure, qui ont façonné sa propre communauté autour de l’émission, en particulier sur les réseaux sociaux lors des sessions de tweet en direct du dimanche soir. «C’était réel, presque trop réel, comme en témoignent les débats enragés qu’il a déclenchés chaque semaine», explique Bassey Ikpi, auteur de Je dis la vérité, mais je mens. « Il s’agissait simplement de nous voir tels que nous sommes. Pas de jugements. Pas de méchants ni de héros. Juste des Noirs essayant de comprendre les choses – échouant parfois dans le processus mais toujours capables de continuer. »

Ce n’est que lorsque j’ai quitté Howard et que j’ai déménagé dans la ville d’une blancheur étouffante de Denver (je ressens la douleur imminente de Tiffany, vraiment) un an après la première que j’ai apprécié Insecure au maximum. Au milieu de l’une des périodes les plus solitaires de ma vie, c’était un portail vers le monde de la noirceur que j’avais laissé derrière moi, un monde dans lequel je ne savais pas qu’il serait si difficile de revenir après l’université, lorsque les emplois et le déménagement m’éloignerait de qui je voulais être.

L’insécurité était exactement ce dont j’avais besoin, exactement quand j’en avais besoin. Alors que je traversais un monde blanc pour la première fois depuis des années, Insecure m’a fourni une lueur de ce qui m’avait manqué, où je pouvais voir tous ceux qui m’avaient jamais aimé, blessé ou ri avec moi représentés à l’écran, dans tous notre beauté.

Molly, Issa, Kelli, Tiffany et le mari de Tiffany, Derek, sur Insecure.HBO

C’était une émission de Black-ass, et cela semblait réel, comme s’il avait été écrit pour nous. Il s’adressait en fait aux Noirs – une qualité malheureusement rare à la télévision – plutôt que de créer des intrigues farfelues et souvent douteuses qui ressemblent à des diaporamas Instagram sur les micro-agressions visant à éduquer les Blancs. À tous les niveaux, les créatifs noirs ont reçu les rênes – des écrivains, des musiciens, des costumiers, des réalisateurs, des coiffeurs et des artistes visuels noirs se sont tous réunis pour donner à Insecure son esthétique AF élégante, sexy et incontestablement noire.

Pour moi, la fin d’Insecure est étrangement personnelle, d’une manière que je n’ai ressentie avec aucune autre série. Cela semble ringard, mais j’ai grandi avec ces personnages. Chaque étape et revers, et tous les chagrins, triomphes et joies des personnages, sont si similaires à mon propre voyage à travers mes 20 ans. Leur dire au revoir, c’est comme reconnaître que j’entre dans une nouvelle phase de ma vie, une nouvelle phase de croissance inexplorée. Ashley Ray, un comédien et écrivain culturel basé à LA qui a examiné Insecure depuis ses débuts, ressent la même chose. « Je ne peux pas m’empêcher d’avoir l’impression d’avoir grandi avec la série et ces personnages », dit Ray. « Rae a créé un monde si vivant et si agréable que je peux presque tracer les moments de la vie de ses personnages avec le mien. »

La saison cinq, notre dernière avec ces personnages, les a vus évoluer et grandir. Molly sort de son histoire de catastrophes romantiques, Lawrence apprend à devenir coparentalité, Tiffany déménage à Denver, Kelli est devenue sobre (le champagne et l’herbe ne comptent pas) et Issa se concentre sur sa carrière et ce qui va la rend vraiment heureuse. Mais à travers la crise existentielle de Kelli, l’accident vasculaire cérébral de la mère de Molly et la peur de l’avion de Lawrence, cette saison est également consacrée à la mort et à l’héritage. Qui devenons-nous lorsque nous quittons cette terre ? Quels regrets pourrions-nous avoir ? Quel amour laissons-nous derrière nous ? Comment se souvient-on ?

Il est possible que cet accent mis sur la mort et l’héritage ne soit qu’un autre exemple de la manière douce dont Rae prend le pouls de ce à quoi pensent les milléniaux noirs au milieu d’une pandémie mondiale et d’une insécurité économique ; elle a toujours été apte à explorer les problèmes sociaux sans être exagérée et moralisatrice. Mais il est également possible qu’il s’agisse d’une rumination sur le propre héritage vivant d’Issa Rae, qui a créé des opportunités pour d’autres créateurs noirs de l’industrie, comme le producteur et scénariste Prentice Penny, la réalisatrice et productrice Melina Matsoukas, et la scénariste et productrice Amy Aniobi. Rae, qui a également joué dans des films comme Little and The Lovebirds, a utilisé sa position pour produire A Black Lady Sketch Show, le redémarrage de Project Greenlight et le prochain Rap Sh*t de HBO Max. Elle a créé sa propre société audio appelée Raedio – avec l’émission culinaire Butter + Brown et le podcast Fruit – et une société de production appelée Hoorae Media.

Ashley Ray est maintenant gérée par 3 Arts, la société de production derrière Insecure, et elle dit que c’est « quelque chose qui ne serait probablement pas arrivé si Rae n’avait pas inauguré une nouvelle ère pour les artistes noirs ». Et cette nouvelle ère s’annonce lumineuse, avec des émissions comme Harlem, Run the World et Grand Crew qui sont centrées sur l’amitié noire. Mais même au-delà de cela, Insecure a influencé une série de programmes comme I May Destroy You qui peuvent ne pas sembler similaires sur le plan thématique, mais qui sont liés par un concept ; Les Noirs, en particulier les femmes noires, ont la liberté d’être vulnérables et désordonnés, sans être exceptionnels ou avoir leurs défauts sensationnels.

Dans une interview avec le New York Times, Jay Ellis a déclaré : « C’est en partie la raison pour laquelle cette émission n’a jamais été un fardeau. Parce que le fardeau est excellent tout le temps. … Mais quand nous avons pu faire le spectacle comme Issa, Prentice, Melina et Amy voulaient le faire, nous n’avions pas à porter de masque pour qui que ce soit ou à répondre aux attentes de quiconque. C’est la vraie liberté.

La fin d’Insecure ressemble à une perte, une transition d’une période de notre vie à une autre. J’ai grandi avec Issa et j’ai ressenti tous ses sentiments d’insuffisance et d’incertitude, d’amour et de chagrin, de nostalgie et d’irritation, de joie et d’ambition. Pour beaucoup d’entre nous, Issa et ses amis étaient des miroirs, reflétant nos propres voyages jusqu’à nous. Ils ont représenté l’imperfection des millennials noirs, en s’y penchant, mais toujours avec grâce. « Insecure ne visait pas à mettre en valeur notre meilleur ou à transformer nos traumatismes en divertissement », dit Ikpi. «Cela a changé la façon dont nous voyions le divertissement centré sur les Noirs. C’était bien pour nous d’exister sans nous demander à quoi ressemblait cette existence pour les gens en dehors de nous.

La semaine dernière, alors que j’apprenais la nouvelle de la mort de l’auteur féministe noire Bell Hooks, je suis tombé sur cette citation de son livre Souvenirs de ravissement : l’écrivain au travail. « Aucune écrivaine noire dans cette culture ne peut écrire « trop ». En effet, aucune femme écrivain ne peut écrire « trop ». … Aucune femme n’a jamais assez écrit », a écrit Hooks. C’est ce que cela fait de dire au revoir à Insecure. Je suis plein de gratitude pour cette représentation aimante et créative des femmes noires, mais je ne suis toujours pas rassasié. Parce que nous ne pouvons jamais en avoir assez, nous ne pouvons jamais en avoir assez de voir nos histoires. Insecure était un spectacle révolutionnaire car il nous a laissé affamés et exigeants plus, sachant que nous méritons plus.