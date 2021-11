La dernière séance des Suprêmes de Florence Ballard

Si les Suprêmes ont été confrontés à l’expérience inconnue de ne pas dépasser le Billboard Hot 100 lorsque « Réflexions » arrêté en deuxième place, il y avait un choc encore plus grand en magasin. Ce single, le premier à donner Diana Ross La facturation « au-dessus du titre », avait suivi quatre singles d’affilée par le groupe qui était en tête des listes pop et R&B.

Le 11 novembre 1967, Diana et les Supremes ont atteint le Hot 100 à un n ° 65 confiant avec leur dernière création Holland-Dozier-Holland, « In And Out Of Love ». Écrit avec le titre de travail « Summer Good, Summer Bad », sa session vocale en juin était un adieu poignant pour Florence Ballard, à ce qui est devenu sa dernière date de morceau. Peu de temps après, elle était supprimé sommairement du groupe et remplacé par Cindy Birdsong. Pour ajouter encore plus d’insulte, sa voix sur l’enregistrement et celle de Mary Wilson ont ensuite été doublées pour celles des Andantes.

Soutenu par une autre chanson HDH, leur version de les frères Isley« Je suppose que je t’aimerai toujours », le single de Motown a eu une énorme avance promotionnelle lorsque les Supremes ont été réservés pour le jouer lors de l’édition du 19 novembre de The Ed Sullivan Show. Présentant maintenant Birdsong, ils ont également chanté « Greensleeves » et « Thou Swell » et ont été rejoints à l’émission par des collègues du label les Tentations. Ils ont fait « Hello Young Lovers » et « Don’t Look Back » et ont rejoint les Supremes pour un medley de leurs succès respectifs. L’émission comportait également un extrait du tout nouveau film Dr. Dolittle, avec Rex Harrison chantant « Talk To The Animals ».

Billboard a décrit « In And Out Of Love » comme « un côté très rythmé, un peu dans la veine de » You Can’t Hurry Love « , qui a tous les ingrédients pour les honneurs des charts. Comme d’habitude, le rebond et le dynamisme inimitables du groupe sont difficiles à égaler et tout aussi difficiles à résister. Le magazine spécialisé Record World a déclaré avec confiance que le 45 serait « n° 1 dans trois semaines et demie ». Mais ces honneurs élevés dans les charts ne devaient pas être aussi élevés que prévu.

J’écris toujours de bonnes chansons, mais…

Dans le style habituel des Supremes, le single a rapidement progressé dans le classement pop, ne prenant que cinq semaines pour atteindre la 9e place. Mais là, il a culminé – et il y avait de pires nouvelles sur le compte à rebours R&B, où il a culminé au n ° 16, entravé, sans aucun doute, par son groove moins ouvertement soul. Dans l’autobiographie de Brian et Eddie Holland en 2019, Come And Get These Memories, Eddie a écrit sur sa prise de conscience croissante d’un déclin inconscient des réalisations de HDH et de celles de Motown dans son ensemble. Leurs autres engagements, et en particulier ses fonctions A&R au sein de l’entreprise, n’aidaient pas.

« C’était une belle chanson, et nous l’avons beaucoup aimée », a-t-il déclaré. «Je savais que nous écrivions toujours de bonnes chansons… mais le produit que nous faisions sur les Supremes – et vous devez comprendre que les Supremes étaient la clé – s’estompait. Nous cherchions toujours à aller au n°1 et nous aimions les disques, mais pas le public. La réaction relativement restreinte au nouveau travail du groupe contrastait fortement avec l’affection pour leurs réalisations à ce jour : un ensemble Greatest Hits de leurs chansons les plus appréciées a passé tout le mois de novembre 1967 au n ° 1 en Amérique.

