La dernière semaine “confiante” de l’UEFA de l’Euro 2020 se tiendra à Wembley, mais refuse d’exclure des alternatives alors que Boris Johnson parle d'”hébergements” potentiels pour les fans en déplacement et les VIP

L’UEFA et le Premier ministre britannique Boris Johnson s’efforcent d’identifier une solution au milieu des craintes que la dernière semaine de l’Euro 2020 ne soit déplacée du stade de Wembley.

L’instance dirigeante du football européen pourrait réaffecter les demi-finales et les finales de Wembley à la Puskas Arena de Budapest, qui accueille 100% de spectateurs, en raison des inquiétudes concernant les restrictions de voyage au Royaume-Uni.

Wembley fonctionne actuellement à 25 % de sa capacité pour les phases de groupes

Alors que le gouvernement a confirmé que 40 000 fans pourraient assister aux matchs à élimination directe malgré l’assouplissement retardé du verrouillage, chaque pays du tournoi figure soit sur la liste orange soit sur la liste rouge du Royaume-Uni, ce qui signifie qu’une période d’auto-isolement est nécessaire pour les supporters étrangers voyageant à Wembley.

On pense que les ministres envisagent des exemptions pour jusqu’à 2 500 VIP dans le but d’apaiser l’UEFA et de maintenir les événements phares à Wembley.

Le Premier ministre Johnson a déclaré: “Nous ferons ce que nous devons faire pour protéger le pays de Covid – ce sera évidemment notre priorité, et nous parlerons à l’UEFA de ce qu’ils veulent et verrons si nous pouvons en faire logements raisonnables.

“Mais la priorité doit évidemment être la santé publique.”

Le Premier ministre insiste sur le fait qu’aucun risque ne sera pris pour répondre aux critères de l’UEFA

Pendant ce temps, l’UEFA a suggéré un “concept strict de tests et de bulles” qui garantirait que les supporters soient suivis et uniquement dans le pays pendant 24 heures.

Une suggestion similaire a été rejetée par le Royaume-Uni lorsque l’UEFA a tenté de déplacer la finale de la Ligue des champions à Wembley le mois dernier.

Dans un communiqué, l’UEFA a déclaré : « L’UEFA est ravie que la capacité à Wembley passe à au moins 50 % pour les matches à élimination directe.

“Pour le moment, nous sommes en pourparlers avec les autorités locales pour essayer de permettre aux fans des équipes participantes d’assister aux matchs, en utilisant un concept strict de test et de bulle qui signifierait que leur séjour au Royaume-Uni serait inférieur à 24 heures et leur les déplacements seraient limités aux transports et sites approuvés uniquement.

Le retard de la levée des restrictions n’affecte pas l’augmentation de la capacité à Wembley au cours des prochaines semaines

« Nous comprenons les pressions auxquelles le gouvernement est confronté et espérons pouvoir parvenir à une conclusion satisfaisante de nos discussions sur la question.

“Il y a toujours un plan d’urgence, mais nous sommes convaincus que la dernière semaine se tiendra à Londres.”