La dernière série Web de League Of Legends “Arcane” publie une nouvelle bande-annonce

Les fans de League of Legends ‘Réjouissez-vous!

La série télévisée d’animation tant attendue “Arcane” de l’univers de Runeterra arrive cet automne sur Netflix. Aujourd’hui, les fans ont eu un aperçu des rues de Piltover et Zaun.

Riot Games a initialement annoncé la websérie Arcane lors de leur 10e anniversaire. Pendant ce temps, ils ont présenté un teaser du travail et ont plongé la plupart des fans dans une frénésie. L’émission télévisée était initialement prévue pour une sortie en 2020. Cependant, la pandémie l’a encore retardée. Avec la vitrine de la nouvelle bande-annonce, il semble que la série soit devenue or et sortira cette année.

💣⏳ pic.twitter.com/AyutEITRdK – League of Legends (@LeagueOfLegends) 3 mai 2021

À quoi les fans peuvent-ils s’attendre de la série Web Arcan?

Ce n’est un secret pour personne qu’en dépit d’être une société de jeux, Riot Games a produit l’une des meilleures cinématiques de l’univers de League of Legends. Les fans mouraient d’envie d’en savoir plus sur la websérie et d’en savoir plus sur les petites nuances qui manquaient souvent à la tradition générale du jeu. Les champions qui sont confirmés dans la série sont Jinx et Vi. Avec les ajouts de Caitlyn et Warwick.

Les fans peuvent s’attendre à une série Web bourrée d’action avec un éventail d’informations sur les traditions du jeu, qui établissent un lien fort avec les joueurs. Les Riot Games ont l’une des traditions les plus profondes de League of Legends. Cette série Web pourrait être la meilleure forme de narration que les joueurs voulaient vivre pendant très longtemps.