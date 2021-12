La dernière Smart TV Xiaomi de 55″ a precio de escándalo en Fnac

Si a llegado hasta aquí, seguro que estás pensando aprovechar estas navidades para comprar un nuevo televisor y jubilar el tuyo. La tendencia habituelle es comprar televisores de grandes dimensions, siendo los modelos de 55 pulgadas los más deseados y demandados. Por suerte, hoy en día esta gran demanda ha hecho que tengamos una énorme oferta y que encontremos modelos muy interesantes a buen precio. Un claro ejemplo es esta Smart TV Xiaomi Mi TV Q1 de 55 pulgadas, uno de los modelos recientemente lanzados en nuestro país y que ahora podemos conseguir en oferta.

Para empezar, hay que decir que se trata de un televisor con panneau QLED y a une résolution UHD 4K, por lo que permite disfrutar de 1070 millones de colores muy realistas y un 97% de DCI-P3 a la vez que muestra imágenes muy nítidas con une gran definición de detalles y une énorme calidad.

Gran calidad de imagen y sonido y con Android TV

Esta Smart TV Xiaomi Mi TV Q1 est compatible avec Dolby Vision et HDR10+, por lo que ofrece niveles de brillo y colores increíblemente reales y naturales independientemente de la imagen. Pour tout ce qui est, ayuda también su puissant processeur de cuatro núcleos Cortex A-55 et une mémoire RAM de 2 Go qui ofrece un alto rendimiento. Además, este modelo cuenta con une capacidad para el almacenamiento interno de apps y juegos de 32 GB.

Para que la experiencia audiovisuel sea lo más completa posible, esta tele Xiaomi tiene un mejorado sistema de audio formado por 6 altavoces con una potencia de hasta 15W por cada uno de ellos y que además, son compatibles con Dolby Audio et DTS para ofrecer un sonido completemente envolvente y hacernos sentir en el centro de cada escena.

A nivel de funcionalidad, esta Smart TV Xiaomi Mi TV Q1 de 55 pulgadas es uno de los televisores inteligentes que tienen Android TV como sistema operativo, por lo que nos ofrece un sinfín de posibilidades. Por un lado, nos ofrece un fácil y rápido acceso al amplio catálogo de apps y juegos disponibles en jeu de Google pour Android TV, así como compatibilidad con el assistance de Google o la fonction Chromecast et Mircast.

De esta manera, vamos a poder interactuar con el televisor con un simple comando de voz o enviar todo tipo de contenidos desde nuestro móvil o tablet a la pantalla de nuestro televisor de la manera más sencilla posible. En lo que al diseño se refiere, esta Smart TV Xiaomi destaca por contar con un marco metálico y biseles muy estrechos que le otorgan un aspecto moderno a la vez que elegante.

Descuentazo pour la Smart TV Xiaomi Mi TV Q1 55″

El precio oficial para la venta de este modelo es de 799,90 euros, pero a pesar de ser uno de los modelos más nuevos de la compañía, ahora es posible conseguirlo en oferta con un descuento de 100 euros en Fnac. Por lo tanto, ahora puedes regalarte esta fantástica Smart TV de 55 pulgadas estas navidades a un precio de seul 699 euros.

La oferta ofrece la posibilidad de recoger la tele en alguna de las tiendas Fnac cerca de nuestra casa de forma totalmente gratuita si existe disponibilidad de este modelo, o bien esperar a que nos la lleven a casa. En este caso, ofrece envío gratuitement para socios con entrega garantizada antes de Navidad.