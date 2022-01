La dernière smartwatch de Huawei est 40 euros moins chère sur Amazon : Huawei Watch GT 3 pour seulement 209 euros et livraison gratuite | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Huawei Watch GT 3 est déjà en vente sur Amazon avant dans le propre magasin de Huawei en Espagne. Profitez de cette offre limitée.

Amazon vient de publier une mise à jour intéressante sur le prix de la Huawei Watch GT 3. Il s’agit d’une smartwatch qui a été lancée en octobre dernier et qui est arrivée très récemment en Espagne. Et bien que nous l’avions vu légèrement abaissé, maintenant c’est plus.

Vous pouvez désormais obtenir la dernière montre connectée de la gamme premium de Huawei pour seulement 209 euros. Il s’agit d’une remise de 20 euros par rapport au prix officiel que vous pouvez trouver dans votre magasin.

Montre Huawei GT 3 sur Amazon

C’est une aubaine étant donné que nous parlons de une montre connectée à la pointe de la technologie et que c’est dans la gamme haut de gamme des montres avec lesquelles vous pouvez faire du sport, prendre soin de votre santé, consulter les notifications, jouer de la musique et bien plus encore.

L’une de ses grandes caractéristiques est qu’il atteint un autonomie de 2 semaines pas de problème dans la version 46mm, alors que le 42mm atteint 7 jours d’utilisation.

De plus, c’est un mobile spécialement conçu pour les personnes qui aiment faire du sport. Il a un entraîneur personnel pour divers sports, comme la course à pied. Il vous dira quand vous devez courir plus vite, plus lentement, quand vous devez vous reposer ou quelle distance vous devez parcourir dans la journée.

Mais il est capable de faire suivi de plus de 100 modes sportifs, donc peu importe le sport que vous pratiquez, même à l’extérieur puisque il a aussi un GPS.

Il existe de nombreuses montres de sport, mais toutes ne sont pas adaptées à la natation et mesurent tout ce que vous devez savoir sur vos performances. Voici quelques-uns de ceux qui le font, et très bien aussi.

Il suit votre cœur avec le capteur de fréquence cardiaque et mesure également le niveau d’oxygène dans votre sang.

Montre connectée tout-en-un avec un écran AMOLED rond de 1,32 pouces, seulement 10,2 mm d’épaisseur et 35 grammes de poids sans le bracelet.

Si vous cherchiez une excuse pour acheter une montre connectée, c’est votre appel. La Huawei Watch GT 3 est une excellente montre connectée que vous pouvez obtenir pour 209 euros sur Amazon.

