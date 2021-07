La dernière startup du cofondateur de Marchex utilise l’intelligence artificielle pour repenser et améliorer les réunions

in

Fondateur et PDG de Xembly, Pete Christothoulou. (Photo LinkedIn)

Personne n’aime vraiment les réunions de travail. Pete Christothoulou pense qu’ils sont un tel problème qu’il lance une nouvelle startup pour repenser l’ensemble de l’effort.

Christothoulou, ancien fondateur et PDG de la société d’analyse conversationnelle Marchex, est désormais fondateur et PDG de Xembly, une startup qui utilise un logiciel d’intelligence artificielle pour améliorer la productivité des réunions. La société Madrona Venture Labs se lance en version bêta cette semaine.

“Les réunions ne sont pas seulement interrompues – elles sont dangereuses”, a déclaré Christothoulou dans un communiqué de presse faisant la promotion d’une enquête auprès des travailleurs qui disent qu’ils sont épuisés par les réunions. « Les réunions improductives ne sont pas seulement un frein sérieux à la performance, ce sont aussi l’engagement des employés et des poignards pour la santé mentale. Montrez-moi une entreprise qui n’a pas amélioré sa culture de réunion et je vous montrerai des employés qui sont probablement à la recherche d’un emploi.

L’espoir de Christothoulou est qu’à mesure que les gens reviennent à une « normale post-pandémie », ils réinitialisent leur approche de la journée de travail et se tournent vers des technologies telles que Xembly pour optimiser la productivité et le bonheur.

Xembly affirme que son logiciel de productivité aide à automatiser les tâches, les décisions et les actions des réunions, et met en évidence des informations basées sur les données qui peuvent améliorer les réunions. Par exemple, il donne aux utilisateurs des commentaires sur la façon de raccourcir des réunions qui n’ont pas besoin d’être si longues.

Les entreprises ont accéléré l’adoption d’outils de collaboration numérique tels que Zoom, Slack et Microsoft Teams en raison de la pandémie et du passage au travail à distance. Xembly est conçu pour les réunions en personne et en ligne.

Après avoir quitté Marchex en octobre 2016, Christothoulou a été fondateur et PDG de la plateforme de contenu lifestyle Inspo Network aux côtés de son épouse Heather Christothoulou. La startup a levé plus de 8 millions de dollars avant de fermer ses portes début 2020.

Quant à l’enquête de Xembly sur 1 000 points de vue des travailleurs sur les réunions, la plupart pensent que le plus gros problème avec les réunions est quand elles sont inutiles au départ. Combien de temps ils durent est la deuxième plus grande préoccupation.

(Graphique Xembly)

Une majorité a déclaré que la meilleure façon d’améliorer les réunions est d’avoir un ordre du jour et un objectif clairs.

(Graphique Xembly)

Alors que feraient les travailleurs s’ils n’assistaient pas à des réunions improductives ? 55 % ont dit qu’ils feraient plus de travail et 37 % ont dit qu’ils apprendraient ou développeraient des compétences et des connaissances liées au travail.

Xembly gère actuellement une liste d’attente pour accéder à sa bêta privée.