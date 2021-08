La dernière suppression de Netflix va décevoir les fans de Michael Keaton

Les fans de Michael Keaton ont désormais une performance de moins à apprécier sur Netflix. Le 1er août a marqué le dernier jour de disponibilité d’American Assassin, le film d’action de 2017 qui voit la star de Keaton aux côtés de la star de Teen Wolf et de Maze Runner, Dylan O’Brien. Les fans qui cherchent maintenant à diffuser le film devront passer à Tubi, un service de streaming moins connu (mais gratuit).

American Assassin, basé sur un livre du même nom de Vince Flynn, qui voit une nouvelle recrue militaire (O’Brien) essayer d’empêcher les terroristes de faire exploser une arme nucléaire. Keaton est n°2 sur la feuille d’appel, jouant le vétéran du Navy SEAL Stan Hurley. Hurley est le chef d’équipe qui forme le personnage d’O’Brien.

Le film n’a pas du tout été un succès critique, mais il a rapporté de l’argent décent au box-office. Il a gagné 67,2 millions de dollars en salles, mais on ne sait pas s’il a fini par être rentable pour les producteurs. Les rapports budgétaires varient énormément pour American Assassin, leur production coûtant entre 33 et 63 millions de dollars. Indépendamment de la rentabilité, c’est principalement intéressant en raison de sa place dans la filmographie de Keaton.

Dans les années 2010, Keaton a connu une forte résurgence des succès critiques et commerciaux. Il a enchaîné des performances acclamées dans Birdman ou (The Unexpected Virtue of Ignorance), Spotlight et The Founder. (Il a même remporté un Golden Globe pour son rôle de Birdman.) Il a ensuite joué un rôle très commercial, jouant Vulture dans Spider-Man: Homecoming en 2017, dans une performance populaire auprès des critiques et des fans. American Assassin a suivi, ce qui était un peu surprenant compte tenu de ses acclamations. Bien qu’il s’agisse d’un film quelque peu générique, il sert de signe clé que les studios voient à nouveau une valeur commerciale dans le travail de Keaton, plus de 30 ans après qu’il ait dirigé les cinémas pour la première fois sous le nom de Batman.

Heureusement pour les fans de Keaton qui font toute leur frénésie sur Netflix, ils auront toujours deux de ses films sur le service. The Founder, son biopic de 2016 sur l’exécutif de McDonald’s Ray Kroc, est toujours disponible, tout comme The Trial of the Chicago 7, dans lequel il apparaît dans un petit rôle.

Alors qu’American Assassin est parti le 1er août, ce jour-là a également marqué l’arrivée d’un tas de films sur les plateformes. Parmi les films ajoutés par Netflix le 1er août : deux films de Beethoven, Beowulf, Catch Me If You Can, Deep Blue Sea, The Edge of Seventeen, Ferris Bueller’s Day Off, Five Feet Apart, Good Luck Chuck, Inception, The Lincoln Lawyer , The Losers, The Machinist, Major Payne, My Girl (et sa suite), Pineapple Express, Poms, Seabiscuit, Space Cowboys et Team America: World Police, entre autres.