La dernière technologie aide à lutter contre la pandémie et la pollution : Ankit Sharna d’Airific Systems explique

Pendant la pandémie, les gens s’abstiennent de voyager dans les transports publics tels que les bus AC, les trains CAR et les métros. Raison – le danger du virus SRAS-Covid-19, qui est devenu la plus grande menace pour la santé au monde, se profile toujours. Après la première vague, la surpopulation dans les lieux publics a profité au virus et sa variante a entraîné une augmentation des taux de mortalité, notamment en Inde. À ce jour, de nombreux efforts ont été déployés pour contrôler la propagation du virus et sauver des vies a été le plus grand défi. Être également préparé pour les phases mutantes où le virus devient encore plus mortel est l’un des principaux obstacles à franchir. Pour limiter la propagation du virus et fournir un air extérieur plus sûr, UVHeal by Airific Systems Pvt. Ltd., en collaboration avec CSIR-CSIO, a introduit le système d’admission Clean Air UV-C pour désinfecter l’air à l’intérieur des chemins de fer, des métros et des bus. Financial Express Online rattrapé Ankit Sharna, directeur, Airific Systems Pvt. Ltd. pour en savoir plus sur le système d’admission Clean Air UV-C. Extraits :

Comme vous le savez, Delhi est confrontée chaque année à un énorme problème de pollution. Alors, quels types de services offrez-vous pour améliorer la situation ?

Dans le scénario actuel, la majorité des entreprises reprennent régulièrement leurs activités, nous répondons aux goûts de tous ceux qui cherchent à créer une atmosphère saine dans leurs organisations. Alors que le monde traverse la pire crise de santé publique de tous les temps, de multiples défis surgissent avec des infections causées par des virus. Il est prouvé que bon nombre de ces infections virales sont aéroportées. Pour surmonter ce plus grand défi, nous avons introduit deux produits, l’un est UV heal Safe air, un désinfectant d’air HVAC ultramoderne à base d’UV qui convient aux polluants de l’air intérieur et aux virus, qu’ils soient résidentiels, hôpitaux, hôtels, centres commerciaux, grands complexes commerciaux, lieux publics. UV Heal Safe Air peut facilement être installé dans les systèmes CVC de n’importe quelle propriété sans aucune modification. Deuxièmement, nous avons récemment introduit des solutions de désinfection à base d’UV-C pour les systèmes de transport afin de désinfecter l’air à l’intérieur des chemins de fer, des métros et des bus.

Le rôle de la technologie dans l’escalade du mode de vie humain et de son écosystème ?

La technologie nous a rendu la vie si facile et nous a donné tant d’installations que nous n’aurions jamais pu imaginer auparavant. Il est très puissant et rien n’est aussi bon que la technologie pour améliorer la vie. La technologie peut affecter le mode de vie humain et son écosystème dans les deux sens. Les nouvelles technologies changent beaucoup nos vies et les amènent à un nouveau niveau. C’est comme une nouvelle façon de penser ou de faire les choses normales différemment, mieux et beaucoup plus rapidement avec moins de tracas et une issue beaucoup plus facile. Dans le même temps, la technologie a non seulement amélioré le niveau de vie des êtres humains, mais a également apporté des changements révolutionnaires dans le domaine du développement du pays et du monde. Néanmoins, la technologie croissante a également un impact négatif sur l’environnement et la santé humaine.

Ankit Sharna, directeur, Airific Systems Pvt. Ltd.

Quelle a été la motivation de cette start-up et comment s’est déroulé le parcours depuis ?

Eh bien, pour répondre à cette question, il faudrait que je remonte encore plus loin. Je suis ingénieur de formation de l’Université du Texas à Austin. Par conséquent, vous pouvez imaginer que la technologie a toujours été à la pointe de ce que je décide de faire. En tant que famille, nous avons d’autres entreprises dans le domaine de l’immobilier commercial, et nous développons et commercialisons également des systèmes de gestion des bâtiments et de l’énergie. Les systèmes UVGI pour la désinfection de l’air sont quelque chose dont nous avons toujours discuté en tant qu’entreprise à mettre en œuvre sur nos campus. Mais pour une raison ou une autre, cela ne s’est jamais concrétisé jusqu’à ce que COVID-19 frappe. Il est rapidement devenu évident à quel point il est important de désinfecter l’air que nous respirons dans les environnements intérieurs, et malheureusement (ou heureusement pour moi), il n’y avait aucun acteur organisé ici en Inde qui a développé de tels systèmes, et ceux à l’étranger étaient trop occupés avec leurs exigences internes. C’est alors que nous avons décidé de fabriquer nos propres systèmes, de concevoir des logiciels et de fournir de l’air pur au plus grand nombre possible, car tout le monde mérite de respirer librement et je dois dire que ce voyage a été amusant depuis.

Qu’est-ce qui différencie UV Heal des autres plateformes ?UVGI est un nouveau segment qui a émergé sur le marché indien post-Covid. Cependant, les UV sont une technologie bien établie. Il existe de nombreuses entreprises qui fournissent des solutions à divers secteurs tels que les sièges sociaux, les sociétés informatiques, les hôpitaux, l’alimentation, la pharmacie, les restaurants et les cafés, les centres commerciaux, etc. Pour différentes applications telles que la désinfection de la ligne d’emballage alimentaire, la désinfection des outils dans la salle d’opération et beaucoup plus. Venant à UVGI pour les systèmes CVC, diverses entreprises proposent la solution pour les applications à base de bobines, mais il n’y a pas d’expertise pour les systèmes à base de conduits et les normes de conception. Chez Airific Systems, nous suivons les normes selon les directives de l’ASHRAE, notre technologie et nos fonctionnalités nous rendent différents.

Parlez-nous de votre portefeuille de produits.

Après le grand succès d’UVhealSafeair, un désinfectant pour conduits qui est installé dans les systèmes de climatisation centralisés où il y a un flux d’air continu. Nous avons récemment introduit des solutions de désinfection à base d’UV-C pour les systèmes de transport. Le désinfectant d’air à base d’UV-C est certifié CE et approuvé NABL. Cela vient avec les capteurs d’incendie/fumée qui est une caractéristique de sécurité nécessaire.

Pourriez-vous s’il vous plaît nous éclairer sur votre nouveau produit – des solutions de désinfection à base d’UV-C pour les systèmes de transport ?

Comme nous le savons tous, pendant la pandémie, les gens s’abstiennent de voyager dans les transports publics en raison du danger du virus Covid-19. Pour limiter la propagation du virus et fournir un air extérieur plus sûr, Airific Systems Pvt. Ltd., en collaboration avec CSIR-CSIO, a introduit le système d’admission Clean Air UV-C pour désinfecter l’air à l’intérieur des chemins de fer, des métros et des bus. Le désinfectant d’air à base d’UV-C est certifié CE et approuvé NABL. L’UV-C est un système économe en énergie, améliore le flux d’air à travers les serpentins, améliore la qualité de l’air intérieur, nécessite moins d’entretien et est facile à moderniser avec tout système existant doté de conduits AHU, Cassette AC, CSU ou d’aménagements appropriés, et c’est une solution budgétaire. Le système est livré avec des normes et des certifications commercialisées. Les systèmes ont passé avec succès le processus de test rigoureux de la plus haute agence de certification indienne et sont déterminés à être efficaces à 99% contre le virus. Nous pensons que cela aidera notre pays à sortir de la catastrophe de la pandémie et à aller de l’avant. Notre motivation derrière le lancement de ce désinfectant pour l’air UV-C est de permettre aux gens d’atteindre leur lieu de travail de la manière la plus sûre et je le dis avec cette accréditation, l’équipe de R&D d’UVHeal a doté d’une couche de sécurité contre COVID-19 pour les employés qui travaillent. UVHeal Clean-Air est l’un des produits les plus innovants qui donne une voix forte au mouvement ‘Atma Nirbhar Bharat’.

