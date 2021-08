la dernière technologie de surf à votre poignet

Il compte les vagues surfées, mesure la vitesse et la trajectoire… De plus, il a un design totalement « portable » au-delà de la mer.

La prestigieuse marque australienne Rip Curl continue de faire avancer son catalogue, en l’occurrence, de montres et présente la deuxième édition de son Search GPS à succès. Pour commencer, il est plus petit, plus léger et plus durable que son prédécesseur. Petit mais super préparé, il suffit de revoir ses fonctionnalités : le Search GPS 2 est capable de compter le nombre de vagues surfées et de mesurer la vitesse, ainsi que de suivre la trajectoire et la distance totale de chaque vague parcourue à chaque session de surf.

Parfait aussi pour la neige, la course à pied…

Le Rip Curl Search GPS 2 a son habitat naturel dans la mer, cependant, il est parfaitement utile et adaptable également à la pratique du ski/neige, de la course et de la natation. En fait, il fournit également des informations en temps réel sur l’état du vent, des marées et des conditions des vagues sur plus de 1 300 plages à travers le monde. Disponible en six couleurs, c’est le cadeau parfait pour le surfeur le plus exigeant.

299,99 euros

www.ripcurl.eu