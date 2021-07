La dernière tendance en matière de bijoux est le camp d’été chic

Bienvenue dans Noticed, la rubrique des tendances en matière de design de The Goods. Tu sais cette chose que tu as vue partout ? Permettez-nous de l’expliquer.

Qu’est-ce que c’est: Les accessoires de perles personnalisés, les célèbres reliques du camp d’été, ont été ressuscités pour nous rappeler que les colliers et bracelets multicolores et lointains peuvent toujours nous faire sentir cool dans un été post-pandémique. Les bijoux en perles de bricolage faits à la main sont de retour, offrant une source d’expression artistique et de mode avec des formes oblongues recouvertes de brillant. Alors que les pièces modernes sont toujours campy, elles ont été rebaptisées comme des déclarations maximalistes pour ceux qui cherchent à accessoiriser tout en se remémorant leur enfance.

Où est-ce: Les bijoux en perles que vous avez vus sur vos flux de médias sociaux sont très probablement faits à la main par un artiste individuel. Des comptes comme @beepybella ont commencé à vendre des bijoux faits à la main sur mesure au début de la quarantaine et ont depuis accumulé plus de 38 000 abonnés. Ses perles ont été portées par des personnalités comme Bella Hadid, Dua Lipa et Ella Emhoff. Instagram n’est pas le seul endroit où les artistes de perles aiment vendre leurs bijoux. Etsy, Depop et d’autres sites de bricolage populaires où les artistes de bijoux peuvent vendre directement à leurs clients regorgent également de perles.

Pourquoi tu le vois partout : La mode a tendance à adhérer à la règle des 20 ans : ce qui est populaire aujourd’hui le sera à nouveau dans 20 ans.

L’essor de la sous-culture du bricolage dans les années 1970 a ouvert la voie à des bijoux de collection en perles, tissés et incontournables dans l’air du temps des camps d’été américains. Les chaussettes tube, les vêtements de couleurs primaires et les bracelets d’amitié ont capturé l’esthétique estivale américaine humide et chaude qui a fait une résurgence dans les années 90. Grandir dans les années 90 et au début des années 2000 signifiait montrer vos accessoires de perles le premier jour d’école. C’était une façon de se remémorer les étés passés et de capturer les sentiments de nostalgie qui envahissaient les rêveries de la classe. Des perles pendaient de notre cou, de nos poignets et de nos chevilles comme des rappels constants de moments de plaisir avec des amis. Ces accessoires de perles personnalisés ont été rebaptisés comme des déclarations nostalgiques – une sorte d’évasion du paysage infernal de Covid – tout en étant un moyen populaire de soutenir les petites entreprises et d’exprimer la fluidité des genres.

Alors que nous entrons dans une nouvelle décennie, il y a 20 ans, nous assistions à la populaire culture pop esthétique de l’an 2000. Des clips vidéo d’évasion aux gros iMac, nous étions obsédés par les mondes surréalistes utilisant ce qui était alors une nouvelle technologie.

Au début des années 2000, nous étions sur le qui-vive. Les craintes de l’an 2000 ont effrayé les Américains, et nous avons pleuré les attentats du 11 septembre, seulement pour être confrontés à la guerre au Moyen-Orient. De même, en 2020, nous avons été confrontés à de nouveaux défis – cette fois, c’était une pandémie, une autre récession économique et plusieurs mouvements de défense des droits civiques qui nous ont poussés à chercher une évasion frivole.

Entrez colliers de perles. C’est un accessoire qui capture le vaporwave des années 90 et le glam des années 2000 pour nous aider à affronter la nouvelle décennie. Si vous visitez le compte @beepybella d’Isabella Lalonde, vous entrez dans son monde de formes étranges, de champignons, de fleurs et de couleurs dépareillées. Bien que l’esthétique de Lalonde soit personnelle et réalisée à travers le prisme des beaux-arts, elle utilise des filtres flous, des images fantastiques et de l’art numérique pour montrer ses colliers de perles à ses adeptes.

« Peut-être que cela rappelle à beaucoup le type d’imagination charmant qu’ils avaient quand ils étaient plus jeunes. Je sais par moi-même que ce genre de forme d’art fantastique qui construit le monde a agi comme un mécanisme d’adaptation pendant que je grandissais », explique Lalonde.

Si vous êtes un enfant des années 90, vous vous êtes probablement tourné vers Internet pour échapper aux réalités de la croissance. Les premières images Internet de la conception de sites Web de la fin des années 1990, de l’art glitch, des dessins animés et des objets rendus en 3D ont une sensation nostalgique d’ondes de vapeur rappelant l’innocence de l’enfance. Se souvenir des premiers jours d’Internet et aller au camp d’été combine un sentiment très similaire à l’esthétique «cottagecore», en utilisant des images de «maximalisme vintage» enracinées dans la nostalgie des années 90 et 2000. Cependant, cottagecore n’est pas seulement une esthétique visuelle. Le New York Times le décrit comme un mouvement en herbe tout compris. Bien que complexe, la tendance semble être une réaction à l’augmentation du temps passé devant les écrans et à la critique du capitalisme. L’univers de cottagecore est centré sur le développement durable, axé sur la communauté et anti-grande entreprise.

« Même dans nos recherches, nous constatons que les petites marques apportent beaucoup de nouveauté et qu’elles s’adressent à d’énormes marchés comme la génération Y et la génération Z », explique Ana Correa, rédactrice en chef des chaussures et accessoires chez WGSN.

Correa dit que les jeunes acheteurs recherchent des sources d’inspiration nostalgiques. Les hashtags populaires comme #vintagefits dominent Instagram et TikTok alors que les jeunes utilisateurs partagent leurs achats économisants dans les magasins d’occasion. La génération Z investit également dans des pièces de mode qui restent pertinentes depuis des années, avec une forte augmentation du nombre de consommateurs âgés de 12 à 24 ans qui achètent plus de bijoux d’une année à l’autre.

«Ce changement majeur a suscité l’intérêt pour les bijoux de mode à l’esthétique ludique et enfantine, car ils mélangent des matériaux haut-bas. Les conceptions stimulant l’humeur ont également eu une tendance à la hausse pour contrebalancer le stress que nous avons subi dans le monde pendant la période de verrouillage. Les couleurs vives et les motifs nostalgiques ont été essentiels pour transmettre ce sentiment », a déclaré Correa.

Le « slow design » est extrêmement important pour Lalonde. Non seulement elle le trouve fondamentalement plus durable, mais c’est aussi un beau processus.

« Acheter des bijoux à une petite marque change complètement votre perception du consumérisme. C’est dans les détails », explique Lalonde. “Par exemple, je passe des heures et des heures à concevoir l’expérience de déballage parfaite qui est non seulement unique et excitante, mais aussi durable dans la mesure où chaque matériau que je me procure est recyclable, compostable ou biodégradable”, dit-elle. « En tant que designer, l’une des tâches les plus importantes que je me donne est de rechercher des objets qui sont négligés dans notre société et de les rendre désirables. C’est de la pure magie pour moi.

Kate Van Petten, musicienne indépendante de 27 ans, connaît l’importance de soutenir les petits artistes, car leur gagne-pain en dépend. Van Petten achète uniquement des bijoux de petites marques durables afin d’aider la prochaine génération de créateurs et de protéger notre avenir environnemental. « Lorsque vous achetez de petites marques, vous votez avec votre dollar. Vous donnez à un artiste indépendant la chance de tracer la voie de son avenir créatif. Vous vous intégrez à leur histoire et vous la portez tous les jours », ont-ils déclaré.

Un autre créateur de bijoux, Presley Oldham, a également réussi à vendre ses bijoux faits à la main depuis le début de la pandémie. Opération d’un seul homme, Oldham fait de son mieux pour s’assurer que tous ses matériaux sont consciemment et localement sourcés ou recyclés dans des friperies.

Comme Lalonde, Oldham a également lancé sa ligne sur Instagram et vend à partir d’un petit site éponyme. Sa marque est moins cottagecore, mais toujours nostalgique – des coquilles de puka et tout.

« Il y a définitivement un profond sentiment de nostalgie qui se dégage de chaque pièce que je crée. Je suis toujours inspiré par les souvenirs et les obsessions du passé que j’avais quand j’étais un jeune gay grandissant au Texas. Cette dernière collection était un peu mon point de vue sur les publicités Abercrombie en noir et blanc des bateaux de rêve des années 90, et a été définitivement influencée par l’expérience d’aller dans ce magasin en tant qu’adolescent », dit-il. “Je portais des pierres et des feuilles étranges attachées à des ficelles comme colliers depuis que je suis enfant, et j’étais aussi un garçon de collier de coquillages puka et de boutiques de cadeaux.”

Ce qui ressort le plus des publications Instagram d’Oldham, ce sont ses modèles. Une bonne partie de ceux qui portent ses colliers de perles sont des hommes. Les clients d’Oldham sont « délicieusement diversifiés » et sa clientèle pourrait même être plus masculine.

La fluidité du genre et les normes de beauté exigeantes ont fait leur chemin vers le contenu grand public que nous consommons, des émissions centrées sur la génération Z comme Euphoria et le redémarrage de Gossip Girl, à la mode sans genre sur les podiums. La mode sans genre coïncide de manière intéressante avec les puissants mouvements LGBTQ de chaque génération. Les années 60 et 70 ont vu l’androgyne « espace-âge élégant » avec le mouvement de libération gay, alors que des créateurs de vêtements pour femmes comme Pierre Cardin se sont tournés vers la mode masculine. Les années 90 ont vu l’âge grunge androgyne alors que l’épidémie de sida déferlait sur les États-Unis, et le début des années 2000 a vu la lutte pour le mariage homosexuel alors que le terme « homme métrosexuel » est devenu un terme à la mode.

« Personnellement, je ne pense pas au genre lors de la création d’une collection », déclare Oldham. « Mes pièces sont destinées à toute personne qui souhaite les porter. Si vous l’aimez et que vous voulez le porter, portez-le simplement. Cela étant dit, il existe certainement de nombreuses tendances en matière de bijoux en perles et en perles qui balaient actuellement la mode masculine. J’adorerais qu’il dépasse le stade de la tendance et devienne juste quelque chose que les gens portent et ne remettent pas en question.

Quant à l’avenir des colliers de perles, les plus grandes marques semblent s’imposer, avec Missoma, basée au Royaume-Uni, lançant sa collection “Summer Dreaming” et Forever 21 vendant des colliers de perles colorées pour moins de 10 $. Alors que cet engouement maximaliste pour le port de perles s’enflamme, il faut l’attribuer à des créateurs comme Lalonde et Oldham qui repoussent les limites de ce qui est à la mode.

Sur TikTok dominé par la génération Z, les créateurs partagent des tutoriels de perles de bricolage. « Alors que les consommateurs se sont retrouvés avec plus de temps et ont besoin d’un débouché créatif, les articles et kits de bricolage ont gagné du terrain pendant les blocages de Covid-19. Des activités telles que le tie-dye, le crochet et le tricot sont devenues à la mode, en particulier sur le marché des jeunes. Les kits de bricolage permettent à l’utilisateur de créer une pièce unique et d’apprendre un nouveau métier », explique Correa.

« Honnêtement, je n’ai aucune idée de pourquoi cette tendance est devenue si populaire si rapidement. Cela m’a choqué, c’est sûr. Je me souviens encore de la première fois où j’ai placé une de mes perles de champignon en verre faites à la main sur un collier. Je pensais vraiment que ce serait trop radical pour certaines personnes », a déclaré Lalonde. “Je me demandais si certains de mes followers seraient répugnés à l’idée de porter un collier champignon, ce qui est hilarant, car c’est maintenant tout ce que je vois sur ma page Explore.”