La dernière théorie virale sur votre iPhone et les photos cachées est un mensonge et a une explication | La technologie

La reconnaissance faciale d’Apple est en vedette dans une nouvelle théorie du complot circulant sur Internet grâce à une vidéo virale, mais l’explication est beaucoup plus simple et plus raisonnable.

Une vidéo TikTok accuse Apple d’espionner et de prendre des photos d’utilisateurs sans leur consentement avec le système d’identification de visage de l’iPhone. Un canular qui, comme beaucoup d’autres qui circulent sur le réseau, a une explication beaucoup plus simple.

Brie thomason Il a récemment publié une vidéo sur son compte TikTok dans laquelle il utilise un appareil photo numérique pour détecter les lumières infrarouges de l’iPhone. Dans l’image, vous pouvez voir comment le téléphone clignote dans l’obscurité vers le visage de la personne qui l’utilise. Thomason laisse entendre que le téléphone prend des photos toutes les quelques secondes automatiquement et secrètement sans la permission de la personne.

La vidéo est devenue virale, sans surprise, et a déclenché un nouveau réseau de conspiration autour de cette fonctionnalité Apple. Cependant, ce que vous voyez dans la vidéo a une autre explication plus raisonnable. Une image ne vaut pas toujours mille mots et vous devez faire très attention à ce que nous voyons en ligne.

C’est la vidéo en question, ces flashs que l’on voit dans la caméra sont les lumières infrarouges que le système Face ID utilise pour reconnaître notre visage. Rappelons-nous que les iPhones avec cette qualité intègrent une caméra infrarouge, un illuminateur IR et un projecteur spot pour faire une carte 3D de notre visage et que la reconnaissance faciale est plus sûre que celle du reste des téléphones mobiles sur le marché qui n’utilisent qu’un appareil photo.

Les utilisateurs peuvent penser que le système de reconnaissance faciale n’est activé que lorsque nous voulons déverrouiller le mobile, mais il existe une autre fonction appelée Fonctionnalités de détection de l’attention ou de sensibilisation à l’attention, pour lequel ce système analyse presque constamment notre visage. Vous ne prenez pas de photos cachées, mais il analyse si la personne fait attention au mobile ou non.

Cette fonction, comme vous pouvez le lire sur les captures d’écran, sert à garder l’écran actif pendant que la personne l’utilise, par exemple pour lire. Le mobile vérifie que nos yeux observent l’écran et reste actif. En outre, Si nous ne voulons pas qu’il effectue ce contrôle, il peut être désactivé dans les paramètres.

Il est vrai que les entreprises de technologie ont été accusées à plusieurs reprises d’avoir envahi la vie privée de l’utilisateur d’une manière ou d’une autre, comme avec des assistants virtuels qui sont constamment en attente de détecter lorsque nous mentionnons leur nom pour recevoir la commande que nous leur donnons. .

Cependant, la plupart offrent la possibilité de désactiver ou de bloquer ces fonctions et vous acceptez de ne pas enregistrer les conversations enregistrées ni de prendre des photos de la personne avec vos appareils. Garder un œil sur notre vie privée et notre sécurité est bien, mais pas au prix de canulars en ligne et de mensonges viraux.